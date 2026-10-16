Brindaron una charla sobre la nueva Ley Penal Juvenil para jóvenes y familias de La Cañada

La comisión municipal, encabezada por Cristian Abiakel, llevó adelante una jornada informativa sobre la nueva Ley Penal Juvenil, destinada a brindar herramientas de conocimiento y orientación a jóvenes, familias y distintos sectores de la comunidad.

Hoy 00:04

La actividad contó con la participación de profesionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, quienes explicaron los principales aspectos de la normativa, respondieron consultas y abordaron cuestiones vinculadas con los derechos y las responsabilidades de los adolescentes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las exposiciones estuvieron a cargo del Dr. Manuel Santillán, coordinador de NEXO; la Lic. Rosa María Vera, directora terapéutica del mismo organismo; y el Lic. Lucio Palacios.

Uno de los aspectos destacados de la jornada fue la participación de los integrantes de la Mesa de Gestión Local, quienes asumieron el compromiso de transmitir los conocimientos adquiridos y contribuir a que la información llegue a más familias de la localidad.

Al referirse a la iniciativa, el comisionado municipal Cristian Abiakel destacó la importancia de generar este tipo de actividades, especialmente cuando se trata de cuestiones que involucran a los jóvenes.

"Creemos que es fundamental que nuestros jóvenes y sus familias tengan acceso a información clara sobre sus derechos y responsabilidades. Muchas veces estos temas generan dudas o preocupaciones, y por eso es importante contar con profesionales que puedan explicar la normativa y responder las inquietudes de los vecinos", expresó.

En ese sentido, Abiakel valoró especialmente el acompañamiento de los integrantes de la Mesa de Gestión Local y el papel que cumplen las instituciones de la comunidad.

"Lo importante es que lo que se aprende en estas charlas no quede solamente entre quienes participaron, sino que llegue a los hogares, a las escuelas y a los distintos espacios de nuestra comunidad. Queremos que cada vez más vecinos tengan acceso a estas herramientas", señaló.

Finalmente, el jefe comunal agradeció al Gobierno de Santiago del Estero y a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Matilde Omil, por facilitar la participación de los profesionales y acompañar la organización de la jornada.

"Desde la Comisión Municipal vamos a seguir gestionando estas actividades porque entendemos que nuestra tarea no se limita a las obras y los servicios. También tenemos que acercar información, escuchar a los vecinos y generar oportunidades para que nuestra comunidad esté mejor preparada", concluyó Abiakel.

La jornada formó parte de las acciones que impulsa la gestión municipal para facilitar el acceso a información de interés público y promover la participación de las instituciones y las familias de La Cañada.