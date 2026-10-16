Especialista analizó aspectos teóricos y prácticos de la sucesión testamentaria

La Dra. Ana Rosa Rodríguez, vicepresidenta segunda del STJ, recibió al Esc. Javier Moreyra y a autoridades del Colegio Notarial y de la UCSE.

Hoy 00:15

El catedrático de grado y posgrado en diferentes universidades, Esc. Javier Moreyra, disertó en la jornada organizada por el Centro Único de Capacitación del Poder Judicial (CUC), el Colegio Notarial de Santiago del Estero y la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE).

En su carácter de vocal supervisora del CUC, la magistrada dialogó con el expositor y sus acompañantes, antes de que comenzara la actividad académica.

La misma tuvo lugar en el Salón de Usos Múltiples del Palacio de Tribunales, ocasión en la que el profesional expuso sobre "Sucesión Testamentaria", propuesta que se concretó en modalidad híbrida; presencial y virtual para los Centros Judiciales del interior provincial.

En la oportunidad, el especialista compartió el estrado con el presidente del Colegio Notarial de Santiago del Estero, Esc. Pablo Degano Ábalos y al decano de la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas de la UCSE, Abog. Gabriel Ávila, quienes agradecieron al Poder Judicial, a través del Centro Único de Capacitación, por la recepción, organización y el trabajo en conjunto de las instituciones intervinientes, que permite articular capacitaciones y hacerlas accesibles a todos los operadores judiciales.

Seguidamente, Moreyra inició su alocución diciendo que "hay un renovado interés por el testamento. Puedo llegar a pensar que está empezando a solidificar en la comunidad jurídica la idea de que la legítima hereditaria, habiendo descendientes en un tercio y que la gente se dio cuenta que se pueden hacer muchas cosas con la porción disponible”.

En esa línea de pensamiento, agregó: "Tal vez, el influjo de la pandemia, donde la gente hizo testamentos, generó en la sociedad un reflejo que se puedo utilizar esto como un medio para disponer de los bienes”.

“A esto se suma, continuó, que los Colegios de Escribanos están haciendo convenios con entidades de bien públicos, para hacer lo que se llama testamentos solidarios, que son aquellos en que las personas que quieran favorecer a una de éstas entidades. Para ello, pueden concurrir a una escribanía y testar sin cargo y esto es muy bueno, porque alguien cuando fallece puede hacer algo útil con sus bienes, pocos o muchos, en beneficios de personas enfermas o niños”.

En ese sentido, remarcó que "todo esto está haciendo que la gente teste más y no podemos, como operadores jurídicos, ofrecerle a las personas el testamento como un vehículo de planificación sucesorio y de distribución de bienes si no nos capacitamos primeros nosotros".

Más adelante, el catedrático abordó los actos que se pueden realizarse en materia testamentaria, conforme las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y analizó, con los cursantes, casos prácticos que se presentan en el trabajo habitual de los escribanos y abogados.

Cabe destacar que el Dr. Moreyra es profesor de Posgrado en maestrías, diplomaturas y cursos de actualización en la UBA, Universidad Nacional de la Plata y Universidad Notarial Argentina; autor y coautor de obras literarias; primer premio en investigación jurídica sobre personas con discapacidad, personas mayores, inmigrantes, infancias, refugiados y otro grupo que se encuentre en situación de vulnerabilidad otorgado por la Unión Internacional del Notariado y recibió distinciones en encuentros jurídicos notariales nacionales, provinciales e internacionales.