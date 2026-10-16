Pampa de los Guanacos: cuatro personas fueron detenidas con cocaína lista para la venta

Los procedimientos se realizaron en los barrios San Pantaleón y San Joaquín. La Policía secuestró casi 30 envoltorios de la droga, $1.334.000, cuatro celulares y una motocicleta.

Hoy 06:47

Cuatro personas, tres hombres y una mujer de 49 años, fueron detenidas durante una serie de allanamientos realizados en dos barrios de Pampa de los Guanacos, departamento Copo, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

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El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, en una causa por presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en perjuicio de la salud pública.

Las medidas fueron solicitadas por el fiscal de Monte Quemado, Gabriel Gómez, y autorizadas por los jueces de Control y Garantías Valeria Díaz y Facundo Sayago.

Los procedimientos se concretaron antes de las 14 del jueves en dos domicilios: uno ubicado sobre calle 27 de Septiembre, sin número, en el barrio San Pantaleón, y otro situado en calle Pública, también sin número, en el barrio San Joaquín.

Durante las requisas, los investigadores secuestraron casi 30 envoltorios de nylon con sustancias blanquecinas, que serían cocaína y estaban presuntamente fraccionados para su comercialización. Además, incautaron $1.334.000 en efectivo, cuatro teléfonos celulares, recortes de nylon y una motocicleta Motomel Blitz.

Cuatro detenidos

Por disposición judicial, fueron apresados Mariela Edelmira Alomo, de 49 años; Raúl Alejandro Benavídez, de 29; Sergio Nicolás, de 26; y Damián David Luna, de 24. Los cuatro quedaron alojados en la Seccional 43, mientras avanza la investigación.

La causa está identificada como legajo fiscal N.º 1.838/2026, caratulado “Luna Damián David y otros, por supuesta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737, en perjuicio de la salud pública”.

De acuerdo con fuentes vinculadas al procedimiento, la investigación se había iniciado con anterioridad e incluyó tareas de vigilancia y compras controladas, realizadas por efectivos que trabajaron de civil para reunir elementos sobre la presunta actividad ilícita. Asimismo, trascendió que dos de los investigados tendrían antecedentes vinculados con infracciones a la legislación de estupefacientes.

Los cuatro detenidos quedaron a disposición de la Justicia. Sus declaraciones indagatorias se realizarían entre el lunes y el martes próximos, según lo previsto en el marco de la causa.