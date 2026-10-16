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Policiales

Acusan a un sujeto de abusar sexualmente de su vecina, una adolescente de 16 años

La denuncia fue presentada por la madre de la joven en la Subcomisaría de El Mojón. La Fiscalía dispuso medidas de investigación y la intervención de personal especializado para reunir pruebas.

Hoy 07:08

Una denuncia por abuso sexual contra una adolescente de 16 años dio lugar a una investigación judicial en una localidad del departamento Pellegrini. El hecho habría ocurrido durante la madrugada del jueves, cuando un hombre ingresó a una vivienda y atacó a la joven mientras se encontraba en su habitación, según la denuncia.

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El sospechoso habría saltado la tapia perimetral del inmueble e ingresado a la casa sin autorización. La madre de la adolescente advirtió lo sucedido cuando encontró a su hija en estado de angustia y, tras conocer su relato, se dirigió a la Subcomisaría de El Mojón para formalizar la denuncia.

A partir de la presentación, tomó intervención la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de la fiscal Vanina Aguilera, quien dispuso la aplicación del protocolo correspondiente para casos de violencia sexual con víctimas menores de edad.

Asimismo, las actuaciones fueron derivadas a la Comisaría de la Mujer y la Familia N.º 14, mientras se avanzaba con las medidas necesarias para esclarecer las circunstancias del episodio.

En el marco de la investigación, se ordenó la intervención de personal de la Policía Científica para recolectar elementos de interés para la causa. Entre las diligencias dispuestas se encuentra el secuestro de prendas de vestir vinculadas con el hecho, a fin de someterlas a las pericias correspondientes.

La investigación continúa bajo directivas de la Fiscalía, que deberá determinar las circunstancias del episodio y las eventuales responsabilidades penales.

TEMAS Abuso Sexual
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