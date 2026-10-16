Zendaya vuelve a la ciencia ficción en lo que será la nueva película de Alex Garland

La actriz protagonizará un largometraje escrito y dirigido por el cineasta británico para la productora A24. El rodaje comenzará en 2027 y, por el momento, no se conocen detalles sobre la trama.

Hoy 07:20

Zendaya volverá a la ciencia ficción con una nueva película escrita y dirigida por Alex Garland, en un proyecto de la productora independiente A24 cuyo rodaje está previsto para 2027. Según informó la revista especializada Variety, todavía no trascendieron detalles sobre el argumento ni el título del largometraje.

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La producción marcará una nueva colaboración entre la actriz y A24, compañía vinculada a algunos de sus trabajos recientes, entre ellos la serie Euphoria, que concluyó en 2026 después de tres temporadas, y la comedia dramática The Drama, que protagonizó junto a Robert Pattinson y recaudó cerca de 135 millones de dólares en todo el mundo.

Para Garland, el proyecto representa una nueva incursión en la ciencia ficción, un género en el que construyó buena parte de su trayectoria como director y guionista. Entre sus trabajos más reconocidos se encuentran Ex Machina (2014) y Aniquilación (2018), además de otras producciones como Men (2022), Civil War (2024) y Warfare (2025), realizadas junto a A24.

Una agenda cargada para Zendaya

La nueva película se suma a una etapa de intensa actividad cinematográfica para Zendaya, quien durante 2026 participó en producciones de gran alcance, como La odisea y Spider-Man: Brand New Day.

Además, la actriz volverá a interpretar a Chani en Duna: Parte tres, la nueva entrega de la saga dirigida por Denis Villeneuve, cuyo estreno está previsto para el 16 de diciembre.

Por ahora, no se anunciaron otros integrantes del elenco ni se confirmó una fecha de estreno para el proyecto de Garland.

Los próximos proyectos del director

El nuevo largometraje también se suma a otros trabajos del cineasta británico. Entre ellos se encuentra la adaptación cinematográfica del videojuego Elden Ring, cuyo rodaje concluyó el 30 de julio y cuyo estreno está previsto para marzo de 2028.

En paralelo, el futuro de 28 Years Later 3, la tercera película de la nueva etapa de la franquicia de zombis, continúa sin definiciones. Garland escribió el guion, pero el proyecto permanece postergado mientras el director avanza con otros compromisos profesionales.