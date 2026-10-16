Se viene sanción para el piloto de F1: Verstappen tuvo un toque con el argentino Pérez Companc en el GT World Challenge

El Mercedes-AMG del Team Verstappen Racing con el número 3 se metió de lleno en la curva 3 y tocó con la trompa la parte trasera del Audi con el 25 que comanda el corredor argentino de 32 años.

Hoy 09:21

Iban apenas los primeros tres minutos de la práctica libre 1 del GT World Challenge Europe cuando Max Verstappen protagonizó un curioso incidente con el piloto argentino Ezequiel Pérez Companc. En los primeros movimientos en pista, el neerlandés que aprovechó el fin de semana libre en la Fórmula 1 para correr en Portimao se llevó puesto al representante de Sainteloc Racing.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Mercedes-AMG del Team Verstappen Racing con el número 3 se metió de lleno en la curva 3 y tocó con la trompa la parte trasera del Audi con el 25 que comanda el corredor argentino de 32 años. El coche de Pérez Companc quedó dado vuelta y debió girar por fuera de los límites del trazado para poder retornar, al mismo tiempo que Max hacía señas de quejas desde el interior de su vehículo.

Según detalló el portal especializado Motorsport, la maniobra del cuatro veces campeón de la Fórmula 1 está bajo investigación todavía. “Dirección de carrera puso el incidente bajo investigación, dejando a Verstappen ante el riesgo de una posible penalización en la parrilla para la carrera de tres horas del sábado. En GTWC Europe, los incidentes en pista durante las sesiones de práctica pueden implicar retrasos en la parrilla, pérdida de tiempo de práctica o eliminación de tiempos de vuelta”, especificó el periodista Heiko Stritzke en el citado medio

Te recomendamos: VIDEO | Así fue el impactante choque de Max Verstappen contra el muro en el GP de Países Bajos

Más allá de su reconocida actividad empresarial, la familia Pérez Companc tiene un vínculo estrecho con el mundo motor. Gregorio fue el que le transmitió el amor por el automovilismo a sus hijos. Jorge y Luis siguieron el legado, a punto tal que corrieron juntos el Rally Dakar. Jorge también estuvo en esa cita con uno de sus hijos, Cristóbal. Y Ezequiel es otro de los herederos de Jorge que sigue con la pasión fierrera. Eze, con participación activa en distintas categorías del automovilismo europeo desde 2013, fundó en los últimos años el Madpanda Motorsport con un taller en Barcelona.

Verstappen desembarcó este fin de semana en el reconocido trazado portugués de Portimao aprovechando la fecha libre en la Fórmula 1. Max viene de sumar su segunda victoria consecutiva en el Gran Premio de Singapur luego de triunfar en el GP de Baréin que se celebró en Malasia. La Máxima tendrá una nueva jornada del viernes 23 de octubre al domingo 25 en el Circuito de las Américas que albergará el Gran Premio de Estados Unidos en Texas.

“Tener ahora esta primera oportunidad en el GT World es realmente emocionante. En el GT World el nivel es muy alto. A algunos pilotos ya me he enfrentado en el pasado, cuando éramos más jóvenes. Otros son un poco mayores que yo, pero han logrado grandes resultados en todo el mundo. Creo que este nivel explica por qué hay tantos coches en la parrilla: todos quieren competir en uno de los campeonatos GT de mayor perfil. En consecuencia, los márgenes son realmente mínimos. Conducir este tipo de coche me saca un poco de mi ‘zona de confort’, pero me entusiasma. Me encanta competir en cualquier categoría”, analizó el neerlandés de 29 años según replicó Motorsport.

“El objetivo para este fin de semana es divertirse, obviamente; pero también está el espíritu competitivo que te empuja a querer hacerlo bien, ¿no? Estamos aquí para ganar. El objetivo siempre es ese”, aclaró.

Max compartirá el Mercedes Benz GTR con los británicos Ben Barnicoat y Chris Lulham. Pérez Companc, por su parte, comandará un AudiR8 en compañía del francés Etienne Cheli y del ucraniano Ivan Klymenko.