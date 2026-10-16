“No hubo mucha gente y hubo más que 100 inadaptados”: Menem criticó la Marcha Federal Universitaria

El presidente de la Cámara de Diputados habló de una movilización “muy violenta”, reclamó identificar a quienes provocaron destrozos y explicó por qué no prosperó la sesión opositora.

Hoy 11:00

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuestionó este viernes la 5ª Marcha Federal Universitaria y aseguró que la movilización “no fue una gran movilización” en términos numéricos, aunque sí la calificó como “muy violenta”.

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“Fue una marcha en la que no hubo mucha gente, hubo mucho más que 100 inadaptados”, afirmó Menem en diálogo con Ignacio Ortelli, durante el programa Esta Mañana de Radio Rivadavia.

El dirigente oficialista sostuvo que durante la protesta se registraron daños en el espacio público y denunció que hubo personas que arrojaron objetos contra las fuerzas de seguridad.

“Rompieron baldosas, rompieron lugares que son de uso público, iban con gomeras y les tiraban bulones y tornillos a los gendarmes”, señaló. Además, reclamó que quienes hayan provocado daños sean identificados y respondan por ellos.

La fallida sesión por el DNU 70

Menem también se refirió a la sesión especial impulsada por sectores de la oposición para intentar rechazar el DNU 70/2023, que finalmente no pudo abrirse por falta de quórum. El oficialismo logró evitar que se alcanzaran las 129 presencias necesarias.

Según explicó, desde el oficialismo buscaron mostrar a otros bloques las consecuencias que, a su entender, tendría la caída completa del decreto.

“Concientizamos de ese tema, le mostramos todo lo que había logrado el DNU 70 y la Argentina, a través de sus diputados, no dio quórum”, expresó.

Menem defendió distintas disposiciones incluidas en el decreto y mencionó, entre otros puntos, los cambios vinculados con alquileres, góndolas, abastecimiento, cielos abiertos, recetas electrónicas e internet satelital.

El debate por la Ley de Tierras

Uno de los ejes que atravesó la discusión parlamentaria fue la Ley de Tierras, luego de una reciente intervención de la Corte Suprema sobre la aplicación del artículo 154 del DNU 70/2023.

Menem señaló que el oficialismo decidió avanzar legislativamente sobre ese punto para evitar que la controversia derivara en el rechazo total del decreto.

“No se puede caer un decreto entero por un artículo”, fue uno de los planteos realizados durante la entrevista, al explicar el giro del oficialismo sobre esa cuestión.

Por otra parte, el titular de Diputados sostuvo que temas como discapacidad y endeudamiento familiar ya estaban previstos para otra sesión, por lo que consideró innecesaria la convocatoria opositora del jueves.