Identificaron al motociclista que murió en un choque con un camión en El Vinalar

La víctima fue Roberto Suárez, un albañil que residía en la ciudad Capital. El accidente ocurrió este viernes por la mañana en la intersección de avenida Pioneros y Santiago Corvalán.

Hoy 17:54

Un motociclista identificado como Roberto Suárez, un albañil mayor de edad que residía en la ciudad Capital, falleció este viernes luego de protagonizar un grave accidente de tránsito con un camión en el barrio El Vinalar, en la zona sur de Santiago del Estero.

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El siniestro se registró alrededor de las 11.30, en la intersección de la avenida Pioneros y Santiago Corvalán, en jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N.º 45, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N.º 3 (Zona Sur).

Por causas que son materia de investigación, colisionaron un camión chasis con cabina, marca Dimex, modelo 551-250, y una motocicleta Corven Energy de 110 centímetros cúbicos, de color celeste y dominio A044FDW.

De acuerdo con la información policial, el camión era conducido por Bruno Ruiz, de 23 años, también domiciliado en la Capital. El joven manifestó a los efectivos que circulaba por calle Santiago Corvalán, en sentido norte-sur, y que, al llegar al cruce con la avenida Pioneros, se produjo el impacto con la motocicleta, que avanzaba de oeste a este.

A raíz de la violencia del choque, Suárez sufrió lesiones de gravedad. Cuando arribó el personal sanitario del SEASE 107, el motociclista presentaba signos vitales bajos, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo.

Pese a la asistencia médica recibida, el hombre falleció en el centro de salud. Posteriormente, se confirmó su identidad, que inicialmente no había sido establecida tras el siniestro.

En el lugar trabajó personal policial de la Comisaría Comunitaria N.º 45, mientras se llevan adelante las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el choque fatal.