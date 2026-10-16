McKenna Grace cautivó con un diseño de alta costura durante la promoción de Los juegos del hambre

La actriz sorprendió en Australia, con un vestido rosa de House of Gilles, que combinó detalles florales y una estética romántica con un corset translúcido.

Hoy 13:49

McKenna Grace volvió a captar la atención durante la gira promocional de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, con una aparición en Sídney, Australia, donde lució un sofisticado diseño de la firma House of Gilles. El vestido rosa combinó una silueta romántica con detalles de confección que aportaron un toque contemporáneo al conjunto.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La pieza, de largo hasta el suelo, se destacó por sus pliegues, el escote asimétrico de un solo hombro y una caída fluida. Uno de los detalles más llamativos fue la abertura lateral a la altura de la cintura, que dejó ver un corset translúcido en tono nude, decorado con aplicaciones florales tridimensionales.

Te recomendamos: McKenna Grace se enfrenta a un asesino serial en el nuevo tráiler de The Last Kiss

El contraste entre la delicadeza del rosa y la estructura del corset convirtió al diseño en uno de los protagonistas de su aparición. La propuesta mantuvo una estética cercana a los cuentos de hadas, sin dejar de lado los recursos propios de la alta costura.

Un estilismo inspirado en el romanticismo

Grace completó el look con flores rosas en el cabello, una trenza suelta y un pequeño moño. También incorporó joyería de inspiración floral de la diseñadora Anabela Chan, con pendientes brillantes y un anillo que acompañaron la paleta cromática del vestido.

El estilismo estuvo a cargo de Molly Dickson, quien apostó por una combinación de elementos clásicos y detalles originales para acompañar la propuesta de House of Gilles.

La aparición se produjo en el marco de la promoción de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, la nueva película de la franquicia cinematográfica. En esta entrega, McKenna Grace interpreta a Maysilee Donner, un personaje vinculado a la historia de Haymitch Abernathy.

La película tiene previsto su estreno en cines para el 20 de noviembre de 2026 y forma parte de la expansión del universo creado a partir de las novelas de Suzanne Collins. Con sus apariciones en la gira internacional, Grace combina la promoción de su nuevo trabajo con elecciones de moda que generan repercusión entre los seguidores de la saga.