El programa “Mis primeros 1.700 días” fue presentado en Pampa de los Guanacos

La iniciativa provincial busca fortalecer la nutrición y el desarrollo saludable de embarazadas, madres en período de lactancia y niños de hasta 6 años y 11 meses.

Hoy 15:15

Con el objetivo de fortalecer la nutrición y el desarrollo saludable de embarazadas, madres en período de lactancia y niños de hasta 6 años y 11 meses, se realizó la presentación del programa provincial “Mis primeros 1.700 días” en el Hospital de Pampa de los Guanacos, departamento Copo.

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La presentación estuvo a cargo de la referente del programa, Doris Vizgarra; la directora del centro asistencial, Elisa Juárez Fantoni; y miembros del equipo de trabajo.

Durante la jornada, la nutricionista Bettiana Vencid brindó una capacitación a las familias presentes sobre los productos nutricionales que ofrece el programa y su aporte al crecimiento infantil.

Juárez Fantoni dio la bienvenida y agradeció la incorporación de esta iniciativa, que, según expresó, “representa un aporte fundamental para la salud y el bienestar de las embarazadas y los niños de la comunidad”.

Por su parte, Vizgarra destacó el compromiso del Estado provincial con las políticas públicas impulsadas por el gobernador Elías Suárez, destinadas a la primera infancia, y señaló que el programa busca acompañar a las familias desde el embarazo, promoviendo el desarrollo físico y cognitivo de los niños.

Asimismo, remarcó la importancia del trabajo articulado con el hospital y los agentes sanitarios, cuya labor territorial permitirá acercar el programa a las familias de la localidad.