La UCSE se prepara para una nueva Semana de la Comunicación con charlas, muestras y proyectos estudiantiles

La propuesta se desarrollará del lunes 19 al viernes 23 e incluirá paneles, presentaciones audiovisuales, emprendimientos digitales y actividades vinculadas a la inteligencia artificial.

Hoy 16:23

La Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) se prepara para vivir una nueva edición de la Semana de la Comunicación, una iniciativa que busca visibilizar el trabajo académico y las distintas áreas de formación de la carrera de Comunicación Social, a través de actividades abiertas a la comunidad universitaria y al público interesado.

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En diálogo con Noticiero 7, docentes de la institución dieron a conocer los detalles de la programación, que se extenderá del lunes 19 al viernes 23 y contará con la participación de profesores y estudiantes de primero a cuarto año.

Jesica Escalada, coordinadora de la carrera, explicó que la propuesta tiene como objetivo mostrar las posibilidades profesionales de los licenciados en Comunicación Social y las tecnicaturas que forman parte del nuevo plan de estudios, entre ellas Periodismo, Tecnologías de la Comunicación, Diseño Multimedia y Community Management.

Además, destacó el protagonismo de los estudiantes en la organización de las jornadas, quienes participan en la elaboración de los diseños y las distintas producciones, con el acompañamiento de sus docentes.

La programación contempla muestras de proyectos, charlas, mesas panel y presentaciones que permitirán conocer las diferentes áreas de trabajo vinculadas a la comunicación.

Entre las actividades previstas se encuentra una mesa panel sobre el rol del comunicador social en las instituciones de Santiago del Estero, con la participación de egresadas de la carrera que actualmente se desempeñan en distintos ámbitos profesionales.

También se presentará el proyecto Contar la ciencia, una propuesta que involucra a docentes y alumnos en la creación de piezas audiovisuales destinadas a comunicar y divulgar contenidos científicos.

Otro de los espacios estará dedicado a los emprendimientos digitales, con trabajos desarrollados por estudiantes de segundo año en el marco de la cátedra de Creatividad, Innovación y Emprendedurismo. La iniciativa busca mostrar proyectos vinculados con las demandas y los desafíos del contexto actual.

Asimismo, se realizará la presentación del libro Bitácora de un duelo, a cargo de una estudiante de primer año, y se expondrán trabajos de narrativas periodísticas con recursos del lenguaje audiovisual.

Por su parte, el docente Juan Pablo Salomón adelantó que una de las propuestas estará centrada en la relación entre la comunicación social, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías.

La actividad abordará cuestiones vinculadas con los modelos de lenguaje, las bases de datos, el Big Data y los algoritmos, además del aporte de los estudios culturales y la comunicación para comprender estos procesos contemporáneos.

En ese marco, el lunes a partir de las 15 se desarrollará una actividad que también contemplará la dimensión técnica de la producción comunicacional. Representantes de las empresas gráficas CENCAT y Continuos participarán de un intercambio sobre los procesos que permiten trasladar contenidos digitales al formato impreso.

Durante el encuentro se trabajarán aspectos como el diseño, la selección de papeles y tintas, los sistemas de color y las etapas de preimpresión, con el propósito de mostrar cómo se articulan las herramientas digitales con los procesos de producción gráfica.

Entre las propuestas también se destaca la actividad del Cine Club Universitario La Séptima Obsesión, prevista para el jueves 22 a partir de las 16, en el espacio AURLA32.

En esa oportunidad, los estudiantes de cuarto año presentarán producciones vinculadas con la ficción, el documental, la televisión, el streaming y las nuevas tecnologías. La muestra estará destinada tanto a la comunidad universitaria como al público en general.

Para el viernes, la agenda incluirá una mesa panel sobre gestión de la comunicación, prevista para las 18, con la participación del licenciado Juan Leguizamón, el abogado Emmanuel Morello y docentes de la carrera.

De esta manera, la Semana de la Comunicación se presenta como un espacio de intercambio y aprendizaje que busca acercar las experiencias académicas al ámbito profesional, promover la creatividad de los estudiantes y dar a conocer las múltiples posibilidades que ofrece la formación en Comunicación Social.