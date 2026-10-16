Accidente de tránsito en el macrocentro de Salta genera congestión

Un accidente de tránsito en el macrocentro de Salta provoca congestión vehicular, aunque no se reportan heridos.

Hoy 16:28

Un accidente de tránsito se produjo esta mañana en el macrocentro salteño, específicamente en la intersección de Jujuy y avenida San Martín. El incidente ocurrió alrededor de las 8, cuando un patrullero de la Policía de Salta colisionó con un automóvil Toyota Corolla de color blanco. La violencia del impacto fue notable y atrajo la atención de los transeúntes y conductores en la zona.

A pesar de la magnitud del choque, afortunadamente no se registraron heridos. Las consecuencias del siniestro se limitaron a daños materiales en los vehículos involucrados. El patrullero y el automóvil sufrieron significativos desperfectos, lo que refleja la fuerza del impacto.

Tras el accidente, personal de seguridad y efectivos de Tránsito intervinieron de inmediato para realizar las actuaciones correspondientes. Esto incluyó la regulación del tráfico y la evaluación de la situación en el lugar del siniestro. La rápida respuesta de las autoridades fue clave para evitar complicaciones mayores en la circulación.

No obstante, el accidente provocó un embotellamiento significativo en el área, generando dificultades para los conductores que intentaban transitar por la zona. El tráfico se vio gravemente afectado, y muchas personas experimentaron retrasos en sus desplazamientos matutinos.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre las circunstancias que llevaron a la colisión entre los dos vehículos. Las autoridades continúan investigando las causas del accidente, lo que podría arrojar luz sobre la dinámica del choque.

Las colisiones en el macrocentro de Salta son un recordatorio de la importancia de la seguridad vial y la necesidad de mantener la atención al conducir. Las campañas de concientización sobre el respeto a las normas de tránsito son esenciales para prevenir este tipo de incidentes en el futuro.

A medida que las investigaciones avanzan, se espera que se emitan recomendaciones para mejorar la seguridad en las intersecciones más conflictivas de la ciudad, contribuyendo así a la reducción de accidentes y mejorando la fluidez del tránsito en el macrocentro salteño.