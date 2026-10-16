Realizaron un encuentro por la alimentación saludable en la Plaza Sarmiento

La actividad se llevó a cabo en el marco del Día Mundial de la Alimentación y reunió a cientos de niños y adolescentes. Hubo propuestas para promover hábitos saludables y una demostración de cocina en vivo.

Hoy 17:06

En el Día Mundial de la Alimentación y bajo el lema "Nutrir hoy para fomentar el mañana", se llevó a cabo este viernes un encuentro en la Plaza Sarmiento de la ciudad Capital, con la participación de cientos de niños y adolescentes, además de representantes de distintas áreas del Gobierno de la provincia, con el objetivo central de fomentar la seguridad alimentaria y promover sistemas sostenibles, seguros y adecuados para toda la comunidad.

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Fueron parte de esta iniciativa la presidente del Consejo General de Educación, María Elena Herrera y el subsecretario de Desarrollo Social, Ramiro Banco, acompañados por directores, referentes y autoridades municipales.

El eje de la propuesta estuvo orientado al monitoreo y cuidado del estado nutricional poblacional en todas sus etapas evolutivas, desde la gestación hasta la adultez mayor.

Ramiro Banco, en ese sentido, puso énfasis en la génesis colaborativa de este espacio al señalar: "Como Ministerio de Desarrollo Social de la provincia tenemos un área importante que marca el estado nutricional de toda la población, que va en crecimiento desde la concepción del embarazo hasta los adultos mayores”.

Resaltó también el respaldo del gobernador Elías Suárez y del ministro Ángel Niccolai para llevar adelante esta jornada articulada por el equipo de nutricionistas, en una acción conjunta con el municipio capitalino, el Consejo de Educación y el Ministerio de Salud a través de la UPA de este sector de la ciudad.

En este encuentro el espacio central contó con una demostración de cocina en vivo orientada a la revalorización de platos tradicionales accesibles, con una combinación de proteínas vegetales, cereales y legumbres, que tienen un alto valor biológico.

Por su parte, Herrera destacó el profundo impacto pedagógico y la masiva convocatoria intergeneracional lograda junto a las instituciones vecinas. “Queremos poner en valor estos hábitos saludables que hacen a una vida sana e integral de nuestros alumnos. Hoy nos acompañan casi 200 chicos de primaria de la Escuela Sarmiento y casi 200 chicos de secundaria de la Escuela Normal, totalmente felices de participar e inquietos por innovar en sus hábitos saludables. A través de los alumnos también se llega a los papás y a toda la comunidad en general, potenciando estas acciones mediante el trabajo conjunto de todos los ministerios participantes", indicó.