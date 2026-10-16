Messi viajará a España para recibir un prestigioso premio: el plan para no perderse el próximo partido de Inter Miami

El entrenador Cristian "Kily" González confirmó que el capitán argentino estará presente en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2026.

Hoy 17:46

Lionel Messi viajará la próxima semana a España para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, uno de los reconocimientos más prestigiosos del ámbito internacional. La noticia fue confirmada este viernes por Cristian "Kily" González, entrenador del Inter Miami, quien aseguró que el futbolista contará con el respaldo del club y que su participación en la ceremonia no afectará sus compromisos deportivos.

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El capitán argentino estará presente el viernes 23 de octubre en Oviedo, donde se desarrollará la entrega de los galardones. Sin embargo, su estadía en territorio español será breve, ya que tiene previsto regresar rápidamente a Estados Unidos para disputar un encuentro de la Major League Soccer (MLS).

"Tiene este compromiso, me encanta que lo asuma de esta manera. El club está totalmente de acuerdo con que concurra, es un premio terriblemente importante para él y para su familia", expresó Kily González.

El plan de Inter Miami para que Messi viaje a España y juegue por la MLS

El entrenador de Inter Miami explicó que la institución organizó la agenda del futbolista para que pueda asistir a la ceremonia sin perderse el próximo compromiso del equipo.

Messi viajará a Oviedo para recibir el premio el viernes 23 de octubre y, una vez finalizado el evento, emprenderá el regreso a Estados Unidos.

La intención es que el rosarino esté disponible para enfrentar a New York Red Bulls el sábado 24 de octubre, en condición de visitante, por una nueva jornada de la MLS.

"Yo quiero que esté bien. Él necesita esto, va a estar ahí y también lo voy a tener en el partido, no me preocupa en absoluto", aseguró el técnico argentino.

Consultado sobre la posibilidad de contar con el capitán para ese encuentro, fue contundente: "Obvio que cuento con él".

De esta manera, el cuerpo técnico confía en que Messi pueda cumplir con sus compromisos institucionales y deportivos, pese al desgaste que implica realizar un viaje transatlántico en pocos días.

Por qué Messi recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

El astro argentino fue distinguido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, reconocimiento cuya elección se anunció a principios de junio.

El jurado seleccionó a Lionel Messi entre 27 candidaturas provenientes de 12 países, destacando su extraordinaria trayectoria deportiva y su influencia dentro y fuera de las canchas.

La comisión estuvo encabezada por la nadadora Teresa Perales e integrada por otros doce especialistas.

Entre los argumentos que fundamentaron la distinción, se resaltaron el talento, la perseverancia, la humildad y el compromiso con el trabajo en equipo del capitán argentino.

También se valoró su participación en iniciativas solidarias destinadas a ampliar el acceso a la educación, una faceta que complementa su extensa carrera futbolística.

La agenda de Lionel Messi durante su estadía en Oviedo

De acuerdo con medios españoles, Messi llegará a España el jueves 22 de octubre por la mañana, mientras que durante la tarde tiene previsto visitar el Palacio de los Deportes de Oviedo.

Allí participará de un encuentro con integrantes de la comunidad educativa, especialmente con estudiantes que formaron parte de una iniciativa para conocer personalmente al futbolista.

El viernes 23 de octubre, el rosarino compartirá actividades con los demás galardonados y participará de una audiencia con los Reyes de España, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

La ceremonia principal se desarrollará en el histórico Teatro Campoamor de Oviedo, donde Messi recibirá oficialmente el reconocimiento.

Según la programación difundida, no está previsto que el capitán argentino pronuncie un discurso durante el acto.

Qué recibirá Messi por el prestigioso reconocimiento

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes incluye la entrega de una escultura diseñada por Joan Miró, un diploma acreditativo, una insignia y una dotación económica de 50.000 euros.

Se trata de una distinción que reconoce trayectorias y aportes destacados en el mundo del deporte, tanto por los logros competitivos como por su impacto social.

Una vez concluida la ceremonia, Lionel Messi regresará a Estados Unidos para reincorporarse al Inter Miami, que tiene previsto enfrentar a New York Red Bulls el sábado 24 de octubre.

Así, el capitán argentino se prepara para sumar un nuevo reconocimiento internacional a su carrera, en medio de una temporada en la que continúa siendo una pieza fundamental del conjunto estadounidense.