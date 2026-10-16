Detuvieron a Mariano Páez por estar acusado de robar $1,5 millones de un comercio en Santiago del Estero

El procedimiento se realizó este viernes en una vivienda de la ciudad Capital de Santiago del Estero. El hombre es investigado por un episodio ocurrido el pasado 10 de octubre en un establecimiento comercial.

Hoy 19:17

Mariano Páez, padre de la abogada santiagueña Agostina Páez, fue detenido durante la tarde de este viernes 16 de octubre, en el marco de una investigación judicial por la presunta sustracción de $1.500.000 de un comercio de la ciudad Capital de Santiago del Estero.

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El procedimiento policial se concretó en su domicilio, a raíz de una denuncia presentada por un hecho que habría ocurrido el pasado sábado 10 de octubre, entre las 12.15 y las 12.40, en un establecimiento ubicado sobre calle Juan Núñez del Prado.

De acuerdo con la denuncia, Páez habría ingresado al local acompañado por una mujer con la intención de realizar una compra. Mientras ambos esperaban la emisión de una factura en el sector de cajas, una empleada habría dejado momentáneamente una importante suma de dinero en efectivo a un costado.

Según la presentación judicial, el hombre habría aprovechado esa circunstancia para tomar $1,5 millones a través de la ventanilla de pagos y entregárselos a su acompañante. Posteriormente, ambos se habrían retirado del establecimiento.

Tras la denuncia, se inició una investigación destinada a esclarecer las circunstancias del episodio y establecer las eventuales responsabilidades de las personas involucradas.

El propio Mariano Páez también había quedado en el centro de la atención mediática meses atrás, luego de la difusión de un video en el que aparecía realizando gestos similares en un establecimiento gastronómico de Santiago del Estero.

Por el momento, se aguardan mayores precisiones oficiales sobre el procedimiento y la situación procesal del detenido. La investigación continúa en el ámbito judicial para determinar cómo sucedieron los hechos denunciados.