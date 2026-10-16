Se realizaron las Primeras Jornadas Santiagueñas de Psicoanálisis en el Hospital

Especialistas y profesionales de la salud participaron de un encuentro de formación e intercambio sobre los desafíos de la práctica psicoanalítica en el ámbito público, la supervisión clínica y el abordaje integral de la salud mental.

Hoy 18:59

Con la participación de destacados especialistas y profesionales de la salud, se llevaron a cabo las Primeras Jornadas Santiagueñas de Psicoanálisis en el Hospital, un espacio de formación, reflexión e intercambio de experiencias sobre los desafíos de la práctica psicoanalítica en el ámbito de la salud pública.

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El encuentro tuvo lugar en el Auditorio “Dr. Ramón Carrillo” del Ministerio de Salud de Santiago del Estero, con modalidad presencial y virtual, y reunió a profesionales de la salud, residentes, docentes y estudiantes interesados en profundizar el abordaje de la salud mental desde una perspectiva integral.

La apertura estuvo encabezada por el secretario de Salud, Dr. Gustavo Sabalza; el director del Centro Integral de Salud Mental, Lic. Néstor Medina; la psicóloga y coordinadora del Dispositivo de Supervisión en Hospitales, Lic. Agustina Luque; y la presidenta del Centro de Investigación y Docencia (CID) Santiago del Estero, del Instituto Oscar Masotta, Lic. María Rosa Cantos. Participaron las psicoanalistas invitadas Cecilia Rubinetti, Celeste Viñal y Mónica Gurevicz, miembros de la Escuela de la Orientación Lacaniana (EOL) y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). También estuvo presente la Lic. Inés Contreras, ex directora del Hospital Diego Alcorta, la Dra. Nora Montes, directora del Centro Mama Antula y el coordinador de Telesalud, Dr. Daniel Chazarreta.

Durante su intervención, el secretario de Salud, Gustavo Sabalza, destacó la creciente importancia de la salud mental dentro del sistema sanitario provincial y la necesidad de fortalecer una atención integral, centrada en cada paciente, que contemple también las situaciones familiares, sociales y económicas. Remarcó que el abordaje de la salud mental debe extenderse más allá de los hospitales, con acciones de promoción, prevención y trabajo comunitario. Asimismo, sostuvo que el fortalecimiento de la salud pública requiere políticas de Estado, inversión sostenida y el compromiso de las instituciones y los equipos de salud.

Por su parte, el director del Centro Integral de Salud Mental, Néstor Medina, puso en valor la realización de estas primeras jornadas como un espacio de encuentro entre profesionales e instituciones, orientado a fortalecer el intercambio de conocimientos y experiencias. En ese marco, destacó la importancia del trabajo interdisciplinario y de continuar construyendo herramientas que contribuyan a mejorar la atención de la salud mental en los servicios públicos.

La coordinadora del Dispositivo de Supervisión en Hospitales, Agustina Luque, destacó la importancia de generar espacios de reflexión sobre la práctica clínica cotidiana y el lugar del psicoanálisis dentro de las instituciones sanitarias. En este sentido, puso en valor la supervisión como una herramienta de formación, acompañamiento e intercambio entre profesionales, que permite revisar las intervenciones y abordar los desafíos que surgen en la atención hospitalaria.

A su turno, la presidenta del CID Santiago del Estero, María Rosa Cantos, presentó la labor de esta institución, perteneciente al Instituto Oscar Masotta, dedicada a la investigación, la formación permanente y la difusión del psicoanálisis de orientación lacaniana en la provincia. Agradeció a los profesionales que sostienen esta práctica en hospitales y centros de salud y destacó el trabajo conjunto para impulsar el Dispositivo de Supervisión en Hospitales. Asimismo, invitó a reflexionar sobre la supervisión clínica, señalando que no se trata de supervisar al paciente, sino de revisar el acto del analista, sus intervenciones y su posición frente a cada caso.

La jornada se desarrolló a través de tres mesas de trabajo: “El psicoanálisis en el hospital”, “Las supervisiones clínicas en el hospital: ¿por qué, para qué?” y “La clínica en los tiempos actuales”.

Las exposiciones abordaron experiencias concretas de intervención en hospitales, la importancia de la supervisión clínica, el lugar del psicoanalista en los equipos de salud, las particularidades de la atención en las guardias y los desafíos que presentan las nuevas formas de sufrimiento subjetivo.

Participaron como invitadas especiales Cecilia Rubinetti, con la presentación “Lo que la clínica enseña”; Celeste Viñal, con “El psicoanalista en el hospital”; y Mónica Gurevicz, con “La subjetividad de nuestra época, cómo estar a la altura”. También compartieron sus experiencias profesionales de distintos establecimientos de salud de la provincia.

Las Primeras Jornadas Santiagueñas de Psicoanálisis en el Hospital fueron organizadas por el Dispositivo de Supervisión en Hospitales, junto al CID Santiago del Estero (Instituto Oscar Masotta), el Centro Provincial de Salud Mental y el Ministerio de Salud de la Provincia, con el acompañamiento de la UNSE, la UCSE, la Municipalidad de la Capital, el Colegio de Psicólogos y el Consejo Médico de la provincia.