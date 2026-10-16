Preocupación en La Banda por la aparición de víboras peligrosas en el barrio Mama Antula

Vecinos alertaron sobre la presencia de serpientes en las inmediaciones de sus viviendas. Aseguran que encontraron varios ejemplares en los desagües y temen que puedan ingresar a los hogares.

Hoy 19:10

Una situación de preocupación y temor se vive entre los vecinos del barrio Mama Antula, de la ciudad de La Banda, debido a la aparición de víboras en sectores cercanos a las viviendas. Los residentes advierten sobre el peligro que podría representar la presencia de estos reptiles, especialmente ante la posibilidad de que ingresen a las casas.

La alerta surgió este viernes, cuando un vecino compartió su preocupación a través del WhatsApp de las Noticias de Diario Panorama, donde informó que recientemente habían matado a una serpiente que consideraban peligrosa.

"Comparto lo que acaban de matar, una víbora y de las peligrosas, en el barrio Mama Antula de la ciudad de La Banda", expresó el vecino al dar a conocer lo sucedido.

Sin embargo, la inquietud no terminó allí. Según el testimonio recibido, habría más ejemplares en los desagües de las viviendas, lo que incrementó el temor entre los habitantes de la zona.

"Hay más de las mismas en los desagües de las casas, lo que sería un peligro si estas víboras entran a las viviendas", advirtió el denunciante.

La situación genera especial preocupación por la posibilidad de que las serpientes accedan a los espacios habitados, donde podrían entrar en contacto con niños, adultos y mascotas.

Ante este escenario, los vecinos buscan visibilizar lo que ocurre en el sector y alertar sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas para evitar posibles accidentes.

En caso de encontrar una serpiente, se recomienda no intentar capturarla, manipularla ni matarla, mantener una distancia prudente y dar aviso a las autoridades competentes para que intervenga personal capacitado.