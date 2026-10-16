Golpe a los mercados: cayeron las acciones argentinas y el riesgo país alcanzó su nivel más alto de 2026

En una jornada marcada por las pérdidas en Wall Street, la Bolsa porteña retrocedió un 0,4% y los bonos argentinos en dólares bajaron un 1,5%. El riesgo país escaló hasta los 648 puntos básicos, mientras que el Banco Central compró USD 68 millones.

Hoy 19:20

Los mercados financieros argentinos cerraron este viernes 16 de octubre con resultados negativos, en medio de una jornada de fuertes caídas en las principales bolsas internacionales. Las acciones locales y los bonos soberanos registraron pérdidas, mientras que el riesgo país volvió a subir y alcanzó los 648 puntos básicos, su nivel más alto de 2026.

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El indicador elaborado por JP Morgan avanzó 24 unidades durante la rueda, reflejando una mayor percepción de riesgo sobre la deuda argentina. En paralelo, los títulos públicos denominados en dólares retrocedieron un 1,5% en promedio, en un contexto de creciente cautela entre los inversores.

Por su parte, el índice S&P Merval, que reúne a las principales empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, registró una caída del 0,4% en pesos, hasta ubicarse en 2.848.945 puntos.

El dólar cerró con subas y el Banco Central compró divisas

En el mercado cambiario, el dólar mayorista aumentó cinco pesos, equivalente a un 0,3%, y finalizó la jornada en $1.518.

Mientras tanto, el dólar oficial minorista del Banco Nación se mantuvo en $1.535 para la venta, luego de haber descendido transitoriamente a $1.530 durante la mañana.

En el circuito informal, el dólar blue subió $10 y cerró en $1.555, lo que representó un incremento del 0,7%.

Pese a las turbulencias financieras, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) consiguió adquirir USD 68 millones en el mercado de contado, una cifra equivalente al 10,7% del volumen negociado durante la jornada.

De esta manera, las reservas internacionales brutas aumentaron USD 196 millones y alcanzaron los USD 50.236 millones, su nivel más elevado desde el pasado 14 de septiembre.

Las caídas en Wall Street impactaron sobre los activos argentinos

El escenario internacional también contribuyó al desempeño negativo de los mercados locales.

En Estados Unidos, los principales indicadores bursátiles terminaron la semana con pérdidas. El Dow Jones retrocedió un 0,3%, mientras que el índice tecnológico Nasdaq cayó un 2,1%, reflejando un marcado deterioro en las cotizaciones de las empresas del sector.

Otro factor que generó preocupación fue el fuerte incremento de los precios internacionales del petróleo, impulsado por las tensiones en Oriente Medio y la incertidumbre sobre el abastecimiento energético.

El barril de petróleo Brent avanzó un 3,5%, hasta los USD 109,67, mientras que el crudo estadounidense WTI registró una suba del 3,8%, hasta los USD 101,72.

Sin embargo, algunas compañías energéticas argentinas lograron escapar de la tendencia negativa. Las acciones de YPF que cotizan en Nueva York avanzaron un 1,8%, mientras que Vista Energy registró una mejora del 2,8%.

Expectativa por la evolución de la economía argentina

En medio de este panorama, los operadores financieros mantienen la atención sobre las próximas señales de la economía argentina y el comportamiento de los mercados internacionales.

Entre los principales factores que podrían influir en las próximas jornadas aparecen la evolución de las tasas de interés internacionales, los indicadores de actividad económica y las expectativas sobre la continuidad del programa económico del Gobierno nacional.

El presidente Javier Milei, durante una presentación ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Washington, manifestó su expectativa de que el riesgo país pueda descender por debajo de los 100 puntos básicos durante 2027.

No obstante, el cierre de este viernes volvió a evidenciar las dificultades que enfrenta la Argentina para reducir el costo de su financiamiento internacional, en un contexto de volatilidad global y presión sobre los activos financieros.

Con el riesgo país en 648 puntos básicos, las acciones en baja y los bonos soberanos nuevamente bajo presión, el mercado argentino terminó la semana con señales de cautela entre los inversores.