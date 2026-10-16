Violento accidente entre una moto y un automóvil en el barrio Mariano Moreno: dos personas fueron hospitalizadas

El siniestro vial ocurrió en la intersección de avenida Aguirre y Julián y Benicio Díaz, en la ciudad Capital. Los dos ocupantes del motovehículo fueron trasladados al Hospital Regional, uno de ellos con golpes y el otro para controles médicos.

Hoy 20:03

Un accidente de tránsito se registró en la intersección de avenida Aguirre y calle Julián y Benicio Díaz, en el barrio Mariano Moreno de la ciudad Capital de Santiago del Estero, donde una motocicleta de 110 cilindradas y un automóvil Peugeot 504 protagonizaron un choque que dejó como saldo dos personas trasladadas al hospital.

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Según la información recabada, el automóvil era conducido por un hombre de aproximadamente 40 años, quien circulaba por avenida Aguirre vieja en sentido sur a norte, mientras que la motocicleta se desplazaba por la misma arteria, pero en dirección contraria, de norte a sur.

De acuerdo con los primeros datos, el conductor del Peugeot 504 habría intentado realizar una maniobra de giro incorrecta. En ese momento, la presencia de otro vehículo habría obstaculizado su campo de visión, impidiéndole advertir que la motocicleta se aproximaba en sentido contrario.

Como consecuencia del impacto, ambos ocupantes del rodado menor debieron ser trasladados al Hospital Regional Ramón Carrillo para recibir asistencia médica.

De acuerdo con los primeros datos, el conductor de la motocicleta sufrió golpes producto de la colisión, mientras que el adolescente que lo acompañaba fue derivado al centro asistencial para realizarle los controles médicos correspondientes.

Por el momento, se desconocen las circunstancias que provocaron el accidente, por lo que se deberán establecer las causas del siniestro y cómo se produjo la colisión entre ambos vehículos.

El hecho volvió a poner en evidencia los riesgos de los accidentes de tránsito en las calles de la ciudad Capital.