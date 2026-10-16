La AFA reprogramó la Supercopa Argentina: cuándo y dónde jugarán Estudiantes e Independiente Rivadavia

El organismo confirmó una nueva modificación en la programación del encuentro que definirá un título nacional. El Pincha y la Lepra mendocina ya conocen el día, horario y estadio donde se disputará la final.

Hoy 19:49

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció una nueva reprogramación de la Supercopa Argentina 2026, que enfrentará a Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza. Después de dos modificaciones en apenas 48 horas, finalmente quedó confirmado que el partido se disputará el jueves 12 de noviembre, desde las 20, en el estadio Julio César Villagra de Córdoba.

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La organización del encuentro había anunciado inicialmente que la final se jugaría el viernes 13 de noviembre, aunque sin horario ni sede definidos. Sin embargo, durante la tarde de este viernes, la cuenta oficial de la Copa Argentina comunicó un nuevo cambio en la programación.

De esta manera, el Pincha y la Lepra mendocina se enfrentarán en la cancha de Belgrano de Córdoba, donde buscarán sumar un nuevo título a sus vitrinas.

Por qué Estudiantes e Independiente Rivadavia jugarán la Supercopa Argentina

Estudiantes de La Plata consiguió su lugar en esta definición gracias a una destacada campaña durante 2025, cuando se consagró campeón del Torneo Clausura tras vencer a Racing.

Posteriormente, el conjunto platense también se quedó con el Trofeo de Campeones, luego de superar a Platense, resultado que le permitió sumar otra conquista nacional.

Por su parte, Independiente Rivadavia de Mendoza accedió a esta final después de protagonizar una histórica campaña en la Copa Argentina 2025, certamen en el que se consagró campeón tras derrotar a Argentinos Juniors en el partido decisivo.

Así, ambos equipos tendrán la oportunidad de disputar un nuevo trofeo en un encuentro que reunirá a dos de los protagonistas de las competencias nacionales.

Estudiantes llega en medio de su participación en la Copa Libertadores

La confirmación de la fecha encuentra a Estudiantes atravesando una etapa decisiva de la temporada, ya que actualmente disputa las semifinales de la Copa Libertadores 2026 frente a Flamengo.

En el encuentro de ida, disputado en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, el Pincha empató 0-0 ante el conjunto brasileño, dejando abierta la serie para la revancha que se jugará en el Maracaná.

Además, el equipo platense viene de afrontar una situación particular con Marcos Rojo, quien regresó recientemente al club, pero no pudo disputar la semifinal continental debido a que Conmebol rechazó su inscripción.

Sin embargo, el defensor sí se encuentra habilitado para competir en el fútbol argentino, ya que la AFA autorizó su registro, por lo que podrá ser tenido en cuenta para los compromisos locales.

Supercopa Argentina 2026: fecha, horario y estadio confirmados

Tras las modificaciones anunciadas por la organización, el encuentro quedó programado de la siguiente manera:

Partido: Estudiantes de La Plata vs. Independiente Rivadavia de Mendoza.

Competencia: Supercopa Argentina 2026.

Fecha: Jueves 12 de noviembre.

Horario: 20.00.

Estadio: Julio César Villagra, de Belgrano de Córdoba.

Sede: Córdoba, Argentina.

De esta manera, la Supercopa Argentina ya tiene su programación confirmada, luego de dos cambios de fecha en apenas dos días.

Estudiantes e Independiente Rivadavia buscarán quedarse con un nuevo título nacional en Córdoba, en una final que reunirá al conjunto platense y al equipo mendocino después de sus conquistas durante la temporada 2025.