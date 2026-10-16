Conmoción en Santiago del Estero: murió el motociclista que había sido aplastado por un poste derribado por un camión

El fatal accidente ocurrió este viernes en la intersección de calles Solís y Clementina Quenel, en la ciudad Capital. La víctima tenía 34 años, mientras que su acompañante, de 22, sufrió múltiples golpes. La Justicia ordenó la aprehensión del camionero.

Hoy 20:08

El grave accidente de tránsito ocurrido durante la tarde de este viernes en la intersección de avenida Solís y Clementina Quenel, en la ciudad Capital de Santiago del Estero, tuvo un desenlace fatal. Uno de los motociclistas heridos perdió la vida, mientras que su acompañante continúa bajo atención médica.

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Tal como había informado Diario Panorama en una primera publicación, el siniestro ocurrió cuando un camión que transportaba maquinaria vial enganchó cables y provocó la caída de postes, uno de los cuales impactó sobre una pareja que se desplazaba en motocicleta.

En un primer momento, ambos ocupantes fueron asistidos por personal del SEASE 107 y trasladados de urgencia al Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo, debido a las heridas sufridas.

Sin embargo, con el correr de las horas se confirmó la peor noticia: el conductor de la motocicleta, identificado como Julián Andrés Castaño, de 34 años, falleció como consecuencia del siniestro.

Según los nuevos datos conocidos, el hombre ingresó al centro de salud sin signos vitales, situación que fue constatada por los profesionales médicos.

Por su parte, su acompañante, Lucía Aylen Rodríguez, de 22 años, sufrió múltiples golpes y permanecía bajo asistencia médica.

Cómo ocurrió el accidente fatal

De acuerdo con la información incorporada a la investigación, el hecho se produjo alrededor de las 14.15, cuando un camión Mercedes-Benz Accelo 916, que transportaba una máquina cargadora, circulaba por avenida Solís en sentido oeste a este.

Al llegar a la intersección con Clementina Quenel, el conductor habría intentado girar hacia el norte. Durante esa maniobra, el vehículo de gran porte enganchó cables que se encontraban en el sector, provocando la caída de un poste de alumbrado.

La estructura terminó impactando sobre una motocicleta Corven Mirage 110 cc, de color blanco, en la que circulaban las dos víctimas.

La Justicia ordenó la aprehensión del camionero

Tras confirmarse el fallecimiento del motociclista, tomó intervención la fiscal de turno, Victoria Ledesma, quien dispuso una serie de medidas para esclarecer las circunstancias del trágico episodio.

Entre las disposiciones judiciales se ordenó la aprehensión del conductor del camión, la identificación de su acompañante y la realización del correspondiente test de alcoholemia.

Asimismo, se dispuso el secuestro de los vehículos involucrados, mientras que el camión fue trasladado a un depósito judicial para avanzar con las pericias.

En cuanto a la víctima fatal, el médico policial recomendó la realización de una autopsia para establecer las causas precisas del fallecimiento.

La investigación continúa para determinar las responsabilidades en el hecho que, inicialmente, había sido reportado como un accidente con dos motociclistas heridos y que finalmente se cobró la vida de un hombre de 34 años.