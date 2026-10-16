Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 OCT 2026 | 17º
X
Somos Deporte

EN VIVO | Atlético Tucumán enfrenta a un entonado Rosario Central por el Clausura

El Decano buscará volver al triunfo para acercarse a los puestos de playoffs, mientras que el Canalla llega en gran forma tras golear 5-0 a Independiente Rivadavia y quiere mantenerse en lo más alto de la Zona B.

Hoy 20:44

Atlético Tucumán recibirá este sábado 17 de octubre, desde las 20, a Rosario Central en el estadio Monumental José Fierro, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El conjunto tucumano intentará hacerse fuerte como local ante uno de los principales protagonistas del campeonato, que llega con una racha de cinco encuentros sin derrotas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO: OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 OPCIÓN 3

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Rosario Central Club Atlético Tucumán
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Delincuentes ingresaron a la casa de un reconocido fotógrafo santiagueño y le robaron sus equipos de trabajo
  2. 2. Gendarmería realizó allanamientos simultáneos en dos barrios de la Capital: dos detenidos y secuestro de cocaína
  3. 3. Maltrato animal: un pitbull sufrió muerte cerebral tras ser atacado con un hierro
  4. 4. Un sargento de la Policía chocó contra un poste y sufrió fuertes traumatismos
  5. 5. Argentinos Juniors venció a Banfield con un golazo y alcanzó a Boca en la cima de la tabla anual
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT