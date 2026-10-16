EN VIVO | Atlético Tucumán enfrenta a un entonado Rosario Central por el Clausura

El Decano buscará volver al triunfo para acercarse a los puestos de playoffs, mientras que el Canalla llega en gran forma tras golear 5-0 a Independiente Rivadavia y quiere mantenerse en lo más alto de la Zona B.

Hoy 20:44

Atlético Tucumán recibirá este sábado 17 de octubre, desde las 20, a Rosario Central en el estadio Monumental José Fierro, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El conjunto tucumano intentará hacerse fuerte como local ante uno de los principales protagonistas del campeonato, que llega con una racha de cinco encuentros sin derrotas.

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