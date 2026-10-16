En un partidazo, Rosario Central festejó ante Atlético Tucumán y se subió a la cima de la Zona B

El Canalla se impuso por 3-2 en el estadio Monumental José Fierro con un doblete de Gastón Ávila y un golazo de Julián Fernández sobre el final.

Hoy 21:57

Rosario Central consiguió un triunfo clave este sábado al vencer por 3-2 a Atlético Tucumán, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. En un encuentro vibrante disputado en el estadio Monumental José Fierro, el equipo rosarino se quedó con los tres puntos gracias a un tanto de Julián Fernández en el complemento, después de un primer tiempo en el que el Decano había logrado recuperarse de una desventaja de dos goles.

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El Canalla tuvo un comienzo demoledor y se puso en ventaja a los dos minutos, cuando Gastón Ávila desvió un remate de Ángel Di María y abrió el marcador. Apenas cuatro minutos después, el defensor volvió a convertir: intentó enviar un centro que terminó dentro del arco, sorprendió al arquero Luis Ingolotti y estableció el 2-0 para la visita.

Sin embargo, Atlético Tucumán reaccionó antes del descanso. A los 36 minutos, Alexis Canelo descontó con un cabezazo tras una pelota parada y, a los 41, Ramiro Ruiz Rodríguez aprovechó un espacio en la defensa rosarina para marcar el empate 2-2. El Decano cambió el panorama del encuentro y llevó la igualdad al entretiempo.

En la segunda parte, Rosario Central volvió a tomar la iniciativa y generó varias situaciones para recuperar la ventaja. Cuando el encuentro parecía encaminarse hacia un desenlace abierto, apareció Julián Fernández, quien ingresó desde el banco y, a los 34 minutos del complemento, protagonizó una gran corrida desde la mitad de la cancha. El delantero aprovechó la caída de un defensor rival y definió de zurda contra un palo para marcar el 3-2 definitivo.

La victoria le permitió al conjunto dirigido por Jorge Almirón alcanzar los 25 puntos en la Zona B, donde comparte el primer puesto con Argentinos Juniors, que también ganó su compromiso ante Banfield. Además, Rosario Central llegó a los 53 puntos en la tabla anual, una clasificación determinante en la carrera por los cupos para las copas internacionales de 2027.

Del otro lado, el equipo conducido por Julio César Falcioni sufrió una derrota como local pese a su reacción en el primer tiempo. Atlético Tucumán llegó a estar dos goles abajo, consiguió igualar el marcador, pero no pudo sostener el resultado ante un Rosario Central que encontró en Fernández la aparición decisiva para llevarse un triunfo de gran importancia.