Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 OCT 2026 | 16º
X
Somos Deporte

EN VIVO | Vélez quiere recuperarse ante Gimnasia de Mendoza en Liniers

El Fortín intentará dejar atrás la derrota frente a Lanús y mantenerse entre los protagonistas de la Zona A. El Lobo mendocino llega en alza, con el goleador del campeonato, y buscará afianzarse en puestos de playoffs.

Hoy 20:56

Vélez Sarsfield recibirá este sábado 17 de octubre, desde las 20, a Gimnasia de Mendoza en el estadio José Amalfitani, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El conjunto de Liniers buscará recuperarse de su última derrota y sumar tres puntos importantes para mantenerse entre los principales protagonistas de la Zona A.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO: OPCIÓN 1 – OPCIÓN 2 – OPCIÓN 3

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Vélez Sarsfield Club Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Delincuentes ingresaron a la casa de un reconocido fotógrafo santiagueño y le robaron sus equipos de trabajo
  2. 2. Gendarmería realizó allanamientos simultáneos en dos barrios de la Capital: dos detenidos y secuestro de cocaína
  3. 3. Maltrato animal: un pitbull sufrió muerte cerebral tras ser atacado con un hierro
  4. 4. Un sargento de la Policía chocó contra un poste y sufrió fuertes traumatismos
  5. 5. Argentinos Juniors venció a Banfield con un golazo y alcanzó a Boca en la cima de la tabla anual
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT