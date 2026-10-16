EN VIVO | Vélez quiere recuperarse ante Gimnasia de Mendoza en Liniers

El Fortín intentará dejar atrás la derrota frente a Lanús y mantenerse entre los protagonistas de la Zona A. El Lobo mendocino llega en alza, con el goleador del campeonato, y buscará afianzarse en puestos de playoffs.

Hoy 20:56

Vélez Sarsfield recibirá este sábado 17 de octubre, desde las 20, a Gimnasia de Mendoza en el estadio José Amalfitani, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El conjunto de Liniers buscará recuperarse de su última derrota y sumar tres puntos importantes para mantenerse entre los principales protagonistas de la Zona A.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO: OPCIÓN 1 – OPCIÓN 2 – OPCIÓN 3