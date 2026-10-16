Vélez derrotó a Gimnasia de Mendoza y consiguió un triunfo clave en Liniers

El Fortín se impuso en el estadio José Amalfitani con un gol de Thiago Silvero a seis minutos del cierre. La victoria le permitió recuperarse de la caída ante Lanús y alcanzar las 24 unidades en la Zona A del Torneo Clausura.

Hoy 22:03

Vélez Sarsfield consiguió un valioso triunfo este sábado al vencer por 1-0 a Gimnasia de Mendoza, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. En un encuentro cerrado y con pocas emociones en el marcador, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto encontró la diferencia en el tramo final y se quedó con tres puntos importantes en el estadio José Amalfitani.

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El partido se mantuvo sin goles durante gran parte de la noche. Aunque el conjunto mendocino tuvo mayor posesión de la pelota, el Fortín generó más remates al arco y sostuvo la búsqueda hasta encontrar el premio a los 39 minutos del segundo tiempo.

Cuando el empate parecía definitivo, apareció Thiago Silvero para desatar el festejo del público local. El defensor marcó el único tanto del encuentro a los 84 minutos y le dio a Vélez una victoria que necesitaba después de la derrota por 2-0 ante Lanús, resultado que había cortado su invicto en el campeonato.

Con este triunfo, Vélez llegó a los 24 puntos en la Zona A y se mantiene en la pelea por los primeros puestos, junto a Boca Juniors y Defensa y Justicia, aunque por detrás de Instituto, que lidera con 29 unidades. El Fortín buscará sostener este impulso en la recta final de la fase regular para asegurar su lugar en los playoffs.

Por su parte, Gimnasia de Mendoza, que llegaba después de vencer por 1-0 a Newell's, no pudo prolongar su buen momento y se quedó con 20 puntos. El equipo dirigido por Darío Franco tuvo una buena participación en la tenencia de la pelota, pero no logró traducir ese dominio en goles y terminó sin sumar en su visita a Liniers.

En la próxima fecha, Vélez visitará a Central Córdoba en Santiago del Estero, mientras que el conjunto mendocino recibirá a Platense, en dos compromisos importantes para sus aspiraciones en el Torneo Clausura.