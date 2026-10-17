“Está cada vez más loco”: un ministro de Chile lanzó un exabrupto contra Milei

Lo dijo Iván Poduje, ministro de Vivienda del gobierno de Kast, que habló de la "tontera" del Presidente por sus críticas a la obra pública. Luego, pidió disculpas por sus palabras.

Hoy 05:21

Un ministro de José Antonio Kast, presidente de Chile, lanzó un fuerte exabrupto contra Javier Milei. Iván Poduje, que encabeza la cartera de Vivienda, calificó de "tontera" las críticas del mandatario argentino contra la obra pública y aseguró que el argentino "está cada vez más loco".

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Horas más tarde, el funcionario tuvo que salir a pedir disculpas: dijo que emitió "comentarios que no corresponden".

Poduje participó este viernes a la mañana del foro "Conoce a tu ministro". En un tramo, en el que hablaba sobre obra pública, descalificó a Milei.

"Hay ministros de Hacienda que son extremadamente conservadores con la inversión. Le llaman keynesianos, no se qué, se enredan con eso. Es una tontería. Porque usted comprenderá que la inversión en infraestructura reduce los costos de todos los productos, incluidos los costos finales, que llegan a los usuarios. Eso moviliza la economía. Pero como es inversión y la pone el Estado", introdujo el motivo de queja de Milei sobre la obra pública.

Entonces se le soltó la lengua. "Es la tontera que hace Milei cuando critica la obra pública. '¡Qué es obra pública!'", exclamó, imitando los gritos del presidente argentino.

"Está cada vez más loco, a todo esto", acotó de inmediato, sobre Milei.

"Claro, puede ser que haya corrupción en la Argentina, que hay mucha", siguió, retomando uno de los cuestionamientos de Milei a la obra pública. "Y puede ser que acá también haya habido. Pero no por eso usted va a suspender todo el programa de concesiones", contestó.

El pedido de disculpas del ministro y la advertencia de un senador: "Hay momentos de tensión con Argentina"

Los comentarios corrieron rápido en redes sociales y causaron revuelo. Por la tarde, Poduje publicó un mensaje en su cuenta de X para pedir disculpas por su comentario.

"Esta mañana, en un foro de conversación, al responder una pregunta sobre el impacto de la inversión pública, defendí la importancia estratégica de la misma y su rol clave como motor de desarrollo. Lamentablemente, emití comentarios que no corresponden sobre el Presidente de Argentina, sobre los cuales ofrezco sinceras excusas", escribió el ministro de Vivienda.

Antes de la retractación, el senador Iván Moreira dijo sobre Poduje que "las vocerías públicas no son lo suyo".

"Hay momentos de tensión con Argentina y nadie sabe como reaccionará Milei por su temperamento y lo demás que todos conocemos. Prudencia es lo necesario en estos tiempos difíciles en política exterior que finalmente la responsabilidad recae en José Antonio Kast", escribió Moreira, que forma parte de la Unión Demócrata Independiente, de la que Kast fue secretario general antes de alejarse en 2016.

Aludió a algunos cruces de declaraciones por el asunto Malvinas, justo cuando se prepara el lanzamiento de la ruta marítima Magallanes-Malvinas.

"Tiene que haber un control comunicacional de los Ministros y autoridades de gobierno. De lo contrario esto terminará mal y puede terminar en cambio de Gabinete", concluyó el vicepresidente del Senado chileno.