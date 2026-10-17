Revolución en el fútbol: Uruguay estrenó las tarjetas virtuales y sorprendió con una nueva tecnología arbitral

La Asociación Uruguaya de Fútbol implementó un dispositivo electrónico que reemplaza las tradicionales tarjetas amarillas y rojas.

Hoy 09:45

El fútbol uruguayo dio un paso hacia la modernización del arbitraje con el estreno de las tarjetas virtuales, una tecnología que permite a los jueces mostrar amonestaciones y expulsiones mediante un dispositivo electrónico similar a un teléfono celular. La novedosa herramienta fue utilizada durante la victoria de Nacional por 3-0 frente a Rentistas, por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay.

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El encuentro, disputado en el estadio Gran Parque Central, tuvo como protagonista al árbitro Eduardo Varela, quien dejó de lado las tradicionales cartulinas para utilizar un aparato que muestra los colores amarillo y rojo a través de una pantalla.

La iniciativa, impulsada por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), tiene como principal objetivo agilizar el trabajo arbitral y digitalizar el registro de las decisiones disciplinarias, aunque su implementación todavía se encuentra en una etapa de evaluación.

Cómo funcionan las nuevas tarjetas virtuales del fútbol uruguayo

El sistema consiste en un dispositivo electrónico similar a un celular, equipado con dos botones que permiten activar las tarjetas amarillas y rojas.

Cuando el árbitro presiona uno de los pulsadores, la pantalla se ilumina con el color correspondiente y ofrece la posibilidad de seleccionar al futbolista sancionado.

"Parece un celular. Tiene dos botones, uno amarillo y otro rojo. Los apretás y automáticamente se enciende con el color y te muestra todos los números de los jugadores para elegir", explicó el árbitro Eduardo Varela.

Además de mostrar las sanciones, el dispositivo permite registrar amonestaciones, expulsiones, cambios de jugadores y penales, enviando la información directamente al sistema COMET, utilizado para la gestión administrativa de las competencias.

De esta manera, los datos se cargan en tiempo real, evitando que los árbitros tengan que realizar anotaciones manuales con lápiz y papel durante el desarrollo de los encuentros.

El árbitro que estrenó la tecnología defendió su utilización

Después de utilizar las tarjetas virtuales en el encuentro entre Nacional y Rentistas, Eduardo Varela se mostró satisfecho con la experiencia y destacó las ventajas que podría ofrecer el dispositivo.

"Nos simplifica. Puede ser que se pierda la esencia de la tarjeta, pero es una ayuda muy fuerte para nosotros; es muy positivo. Le veo vida útil", aseguró.

El juez también consideró que la herramienta representa una evolución importante para el arbitraje y que podría generar una buena recepción si se implementara en competencias internacionales.

"Es impresionante, te facilita todo. Si esto lo sacaban el otro día en la Champions, en el partido del City contra el PSG, estaríamos todos enamorados", expresó.

Sus declaraciones reflejan el entusiasmo por una tecnología que busca facilitar las tareas administrativas sin modificar las reglas disciplinarias del fútbol.

Los problemas que aparecieron durante las primeras pruebas

A pesar de sus ventajas, el estreno de las tarjetas virtuales también dejó en evidencia algunas dificultades técnicas, principalmente relacionadas con la visibilidad de la pantalla.

Según explicaron desde la AUF, el dispositivo presentó inconvenientes para distinguir correctamente los colores en determinadas condiciones de iluminación.

De hecho, una prueba anterior prevista durante un partido entre Defensor Sporting y Plaza Colonia no pudo concretarse debido al exceso de luz solar.

El director del Departamento de Arbitraje de la AUF, Marcelo de León, reconoció estas dificultades y explicó que todavía se trabaja para mejorar el sistema.

"Es un proyecto muy interesante, se llaman tarjetas virtuales. Tuvimos alguna prueba en la cancha de Defensor y tuvimos algún inconveniente con lo que es la luminosidad", señaló.

El dirigente agregó que la herramienta permite vincular digitalmente las principales incidencias de un encuentro, como tarjetas amarillas, expulsiones, sustituciones y tiros penales.

¿Las tarjetas virtuales podrían reemplazar definitivamente a las tradicionales?

Por el momento, la Asociación Uruguaya de Fútbol continuará evaluando el funcionamiento de esta tecnología antes de decidir si extiende su implementación a las principales categorías del país.

Uno de los desafíos será resolver los problemas de visibilidad tanto en partidos diurnos como nocturnos, garantizando que las sanciones puedan ser identificadas claramente por los futbolistas y el público.

El estreno en el encuentro entre Nacional y Rentistas marcó así una primera experiencia oficial para un sistema que pretende modernizar una de las herramientas más tradicionales del arbitraje.

Aunque todavía resta determinar si su utilización se extenderá a otras competencias, Uruguay abrió el debate sobre el futuro de las tarjetas amarillas y rojas, con una innovación que podría transformar la manera en que los árbitros comunican y registran sus decisiones dentro de la cancha.