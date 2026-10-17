Un sargento de la Policía chocó contra un poste y sufrió fuertes traumatismos

Un accidente de tránsito ocurrido durante la mañana de este sábado dejó como saldo a un efectivo policial con lesiones de consideración en el barrio Centenario. El hombre circulaba en motocicleta cuando, en una maniobra para evitar a un perro, terminó chocando contra un poste de madera.

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El hecho tuvo lugar cerca de las 9:50, sobre avenida Colón, casi en la intersección con calle Formosa. De acuerdo con los datos aportados por la Policía, el conductor fue identificado como Guillermo Ávila, de 55 años, quien se desempeña como sargento primero en la sección Sanidad Policial de la Departamental N° 13 de Añatuya.

Al momento del siniestro, Ávila se movilizaba en una Corven Hunter de 150 cc. En esas circunstancias, un perro se habría cruzado sobre la calzada y el uniformado intentó esquivarlo. La maniobra provocó que perdiera el dominio del rodado y colisionara contra un poste del alumbrado público.

A raíz del impacto, el motociclista recibió asistencia y fue derivado al Hospital Independencia. Allí, la médica de guardia constató traumatismos severos en el sector izquierdo del tórax y en la pierna del mismo lado.

Ante la gravedad de las lesiones, se ordenaron estudios radiográficos para determinar si existían fracturas.

En el lugar intervino personal de la Comisaría Comunitaria N° 4, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes para documentar lo sucedido.