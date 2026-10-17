San Lorenzo amargó sobre el final a Estudiantes y festejó en La Plata

El Ciclón consiguió un triunfazo agónico al imponerse por 2-1 sobre el Pincha.

Hoy 20:23

San Lorenzo consiguió un triunfazo agónico frente a Estudiantes de La Plata al imponerse por 2-1 en el estadio Jorge Luis Hirschi, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Con un espectacular gol de Facundo Gulli sobre el final, el Ciclón se quedó con tres puntos fundamentales para mantener vivas sus aspiraciones de clasificarse a los playoffs.

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El conjunto azulgrana comenzó perdiendo por un penal convertido por Edwuin Cetré, pero logró reaccionar antes del descanso gracias a un cabezazo de Guzmán Corujo. Cuando el encuentro parecía encaminarse hacia un empate, apareció Gulli con un tremendo zurdazo para desatar el festejo visitante.

La derrota significó un duro golpe para Estudiantes, que dejó pasar la oportunidad de alcanzar el octavo puesto de su zona y mejorar su ubicación en la tabla anual.

Estudiantes golpeó primero, pero San Lorenzo reaccionó

El encuentro comenzó favorable para el conjunto dirigido por Alexander Medina, que apostó por una formación con varios suplentes debido a la cercanía de la revancha ante Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores.

La decisión parecía dar resultados cuando Edwuin Cetré abrió el marcador desde el punto penal, con una ejecución precisa que puso en ventaja al Pincha.

Sin embargo, San Lorenzo no bajó los brazos y consiguió llegar a la igualdad antes del entretiempo.

El encargado de marcar el 1-1 fue Guzmán Corujo, quien apareció con un cabezazo para devolverle la paridad al encuentro y mantener abiertas las posibilidades del Ciclón.

El golazo de Facundo Gulli que desató la locura del Ciclón

Durante el segundo tiempo, Estudiantes buscó recuperar la ventaja y su entrenador realizó modificaciones para intentar quedarse con los tres puntos.

El conjunto platense adelantó sus líneas y apostó por sus variantes ofensivas, mientras que San Lorenzo se mantuvo atento a las oportunidades para lastimar.

Cuando el partido parecía terminar igualado, apareció Facundo Gulli para convertirse en el gran protagonista de la tarde.

El futbolista azulgrana sacó un espectacular remate de zurda sobre el final del encuentro y convirtió el 2-1 definitivo, sellando una victoria de enorme valor para el equipo visitante.

El gol desató el festejo de San Lorenzo, que consiguió dar vuelta el marcador en un escenario complicado y sumar tres puntos fundamentales.

San Lorenzo sigue soñando con los playoffs

Con esta victoria, San Lorenzo dio un paso importante en su lucha por ingresar entre los ocho mejores de su zona en el Torneo Clausura.

El Ciclón llegaba a La Plata con la necesidad de sumar para no perder terreno en la clasificación y logró quedarse con un triunfo que puede resultar determinante en la recta final de la fase regular.

Además, el resultado representó un impulso anímico para el conjunto azulgrana, que consiguió revertir un encuentro que había comenzado de manera adversa.

Estudiantes quedó golpeado y ahora piensa en Flamengo

La derrota dejó sensaciones amargas en Estudiantes de La Plata, que no pudo sostener la ventaja inicial y terminó quedándose sin puntos en su estadio.

El Pincha perdió la oportunidad de subir al octavo puesto de la Zona A y tampoco logró mejorar su posición en la tabla anual.

Ahora, el equipo de Alexander Medina deberá cambiar rápidamente de página y concentrarse en uno de los compromisos más importantes de su temporada.

El próximo jueves enfrentará a Flamengo en Brasil, por la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores, después de haber igualado 0-0 en el partido de ida.

De esta manera, San Lorenzo celebró una victoria agónica que lo mantiene en carrera por los playoffs, mientras que Estudiantes deberá recuperarse del golpe y enfocarse en su sueño continental.