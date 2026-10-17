San Lorenzo visita a Estudiantes en un duelo crucial por la clasificación a los playoffs

El Ciclón y el Pincha se ven las caras en La Plata por la fecha 13 del Torneo Clausura.

Hoy 07:18

San Lorenzo visitará este domingo 18 de octubre, desde las 18, a Estudiantes de La Plata, por la fecha 13 de la Zona A del Torneo Clausura 2026, en un encuentro que podría marcar el futuro de ambos equipos en la competencia. El partido se disputará en el estadio Jorge Luis Hirschi, con arbitraje de Andrés Gariano y transmisión de TNT Sports.

Tanto el Ciclón como el Pincha llegan a este compromiso fuera de los puestos de clasificación a los playoffs, con apenas 14 puntos cada uno y la necesidad de conseguir una victoria que les permita mantenerse en la pelea por ingresar entre los ocho mejores de la zona.

El conjunto azulgrana buscará aprovechar el impulso de su última victoria, mientras que el equipo platense deberá administrar sus esfuerzos debido a su participación en las semifinales de la Copa Libertadores.

San Lorenzo necesita ganar para seguir soñando con los playoffs

El equipo dirigido por Rubén Darío Insua llega a La Plata después de conseguir una importante victoria frente a Deportivo Riestra, resultado que le permitió cortar una racha negativa y recuperar confianza en la recta final del campeonato.

Sin embargo, la situación del Ciclón continúa siendo delicada. Con 14 unidades, se encuentra a cuatro puntos de los puestos de clasificación, por lo que necesita sumar de a tres para no perder terreno frente a sus competidores directos.

Una derrota ante Estudiantes podría complicar considerablemente sus aspiraciones, teniendo en cuenta que restarán pocas jornadas para el cierre de la fase regular.

Por este motivo, San Lorenzo afrontará el encuentro como una verdadera final, con la intención de mantenerse en carrera por un lugar en la siguiente instancia del Torneo Clausura.

Estudiantes podría presentar un equipo alternativo pensando en la Libertadores

Del otro lado estará Estudiantes de La Plata, que también suma 14 puntos y necesita mejorar su rendimiento en el campeonato local para acercarse a los puestos de playoffs.

Sin embargo, el equipo conducido por Alexander Medina tiene un desafío adicional: su participación en las semifinales de la Copa Libertadores.

El Pincha viene de empatar 0-0 frente a Flamengo de Brasil en el partido de ida, disputado este jueves en condición de local, y deberá afrontar la revancha el próximo jueves.

Por ese motivo, el entrenador uruguayo podría disponer de una formación mixta ante San Lorenzo, con el objetivo de preservar a algunos titulares para el compromiso internacional.

Esta situación podría representar una oportunidad para el Ciclón, aunque Estudiantes también necesita conseguir un resultado favorable para no quedar relegado en el Torneo Clausura.

Las posibles formaciones de Estudiantes y San Lorenzo

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Gastón Benedetti, Tomás Palacios o Marcos Rojo, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia; Alexis Castro, Miguel Monsalve; Edwuin Cetré, Fabricio Pérez, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

San Lorenzo: José Devecchi; Alejo Córdoba, Danilo Arboleda, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio o Ezequiel Herrera, Manuel Insaurralde, Martín Río o Nicolás Tripichio, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Rodrigo Auzmendi y Agustín Ladstatter o Gustavo Del Prete. DT: Rubén Darío Insua.

Estudiantes vs. San Lorenzo: hora, TV y árbitros confirmados

Partido: Estudiantes de La Plata vs. San Lorenzo.

Estudiantes de La Plata vs. San Lorenzo. Competencia: Torneo Clausura 2026, Zona A, fecha 13.

Torneo Clausura 2026, Zona A, fecha 13. Fecha: Domingo 18 de octubre.

Domingo 18 de octubre. Horario: 18.00.

18.00. Estadio: Jorge Luis Hirschi, La Plata.

Jorge Luis Hirschi, La Plata. Árbitro: Andrés Gariano.

Andrés Gariano. VAR: Lucas Novelli.

Lucas Novelli. TV: TNT Sports.

Con ambos equipos igualados en 14 puntos y fuera de los lugares de clasificación, el enfrentamiento tendrá una importancia especial para la definición de la Zona A.

Mientras San Lorenzo intentará sumar su segunda victoria consecutiva y acercarse a los playoffs, Estudiantes buscará hacerse fuerte como local, aunque con la mirada también puesta en la revancha frente a Flamengo por la Copa Libertadores.

El resultado podría resultar determinante para las aspiraciones de ambos conjuntos en el Torneo Clausura 2026.