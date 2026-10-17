El descendido Estudiantes de Río Cuarto enfrenta a un Aldosivi que sigue luchando por la permanencia

El Celeste disputará su primer partido después de confirmarse su descenso a la Primera Nacional, mientras que el Tiburón llega con la obligación de ganar para mantener vivas sus últimas esperanzas de seguir en Primera División.

Hoy 07:18

Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi de Mar del Plata se enfrentarán este domingo 18 de octubre, desde las 18, en el estadio Antonio Candini, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El encuentro tendrá un condimento especial, ya que el conjunto cordobés llega con el descenso consumado, mientras que el Tiburón necesita una victoria para continuar soñando con la permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino.

El Celeste afrontará el compromiso después de perder 1-0 frente a River Plate, resultado que confirmó su regreso a la Primera Nacional. Por su parte, Aldosivi atraviesa un momento delicado y acumula dos derrotas consecutivas, por lo que necesita sumar de a tres para sostener sus posibilidades de salvación.

El encuentro será dirigido por Andrés Gariano, con Lucas Novelli a cargo del VAR, y contará con transmisión televisiva de ESPN Premium.

Estudiantes de Río Cuarto jugará tras confirmarse su descenso

El equipo cordobés llega golpeado después de una temporada en la que no logró consolidarse en la Primera División del fútbol argentino.

La derrota por 1-0 ante River terminó de sentenciar su descenso a la Primera Nacional, poniendo fin a una campaña marcada por los resultados adversos.

Desde su llegada a la máxima categoría, Estudiantes de Río Cuarto consiguió apenas dos victorias: la primera frente a Huracán, durante el Torneo Apertura, y la segunda ante Tigre, en la fecha inaugural del Clausura.

Después de confirmarse la pérdida de la categoría, el presidente de la institución realizó una fuerte autocrítica y reconoció las dificultades que atravesó el equipo.

"La primera responsabilidad es de uno", expresó el dirigente, quien también admitió que el conjunto cordobés no logró estar a la altura de las exigencias de la competencia.

Ahora, el Celeste intentará cerrar de la mejor manera posible su participación en el campeonato y despedirse de su público con un resultado positivo.

Aldosivi necesita un milagro para mantenerse en Primera División

Del otro lado estará Aldosivi, que llega a Córdoba con la obligación de conseguir una victoria para continuar con posibilidades de permanencia.

El conjunto marplatense atraviesa una racha negativa y viene de sufrir dos derrotas consecutivas: cayó 3-1 frente a Sarmiento de Junín y posteriormente perdió 1-0 ante Huracán.

Estos resultados complicaron todavía más su situación en la lucha por evitar el descenso y redujeron considerablemente su margen de error.

Además, el Tiburón se encuentra prácticamente sin posibilidades de acceder a los playoffs del Torneo Clausura, por lo que su principal objetivo pasa por conservar su lugar en la máxima categoría del fútbol argentino.

En este contexto, Aldosivi necesita sumar los tres puntos frente a Estudiantes de Río Cuarto para mantener viva la esperanza de conseguir la permanencia en las últimas fechas del certamen.

Un duelo marcado por la lucha contra el descenso

El enfrentamiento entre Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi tendrá un escenario particular: uno de los equipos ya perdió la categoría y el otro intenta evitar el mismo destino.

Para el Celeste, el encuentro representa una oportunidad de mostrar una reacción deportiva después de confirmarse su descenso.

En cambio, para el Tiburón, el resultado puede resultar determinante para su futuro inmediato, ya que una nueva derrota reduciría aún más sus posibilidades de mantenerse en Primera División.

Con objetivos diferentes, pero atravesados por la misma problemática, ambos conjuntos buscarán cerrar la fecha con una victoria.

Estudiantes de Río Cuarto vs. Aldosivi: hora, TV y árbitros confirmados

Partido: Estudiantes de Río Cuarto vs. Aldosivi.

Estudiantes de Río Cuarto vs. Aldosivi. Competencia: Torneo Clausura 2026, fecha 13.

Torneo Clausura 2026, fecha 13. Fecha: Domingo 18 de octubre.

Domingo 18 de octubre. Horario: 18.00.

18.00. Estadio: Antonio Candini, Río Cuarto.

Antonio Candini, Río Cuarto. Árbitro: Andrés Gariano.

Andrés Gariano. VAR: Lucas Novelli.

Lucas Novelli. TV: ESPN Premium.

De esta manera, Estudiantes de Río Cuarto buscará despedirse de su gente con una alegría después del descenso, mientras que Aldosivi intentará conseguir una victoria indispensable para continuar soñando con la permanencia en Primera División.