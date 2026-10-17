Estudiantes, ya descendido, se lo dio vuelta a Aldosivi en Río Cuarto

El Léon del Imperio, que jugará la próxima temporada en la Primera Nacional, derrotó por 2-1 al Tiburón y lo complicó co la permanencia.

Hoy 18:29

Aldosivi quedó al borde del descenso a la Primera Nacional después de sufrir una dolorosa derrota por 2-1 frente a Estudiantes de Río Cuarto, en el estadio Antonio Candini, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El equipo marplatense necesitaba ganar para mantenerse en la pelea por la permanencia, pero se fue de Córdoba con las manos vacías y ahora depende de otros resultados para evitar perder la categoría.

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El conjunto cordobés, que ya había consumado su descenso, consiguió una victoria histórica gracias a los goles de Ibrahim Hesar y Gabriel Alanís, quienes marcaron con apenas dos minutos de diferencia.

El resultado profundizó la crisis deportiva del Tiburón, que permanece con 16 puntos en la tabla anual y podría quedar matemáticamente condenado este lunes si Deportivo Riestra derrota a Unión.

Estudiantes de Río Cuarto golpeó y complicó aún más a Aldosivi

El encuentro tenía una importancia decisiva para Aldosivi, que llegaba con la obligación de sumar tres puntos frente a un rival que ya había perdido la categoría.

Sin embargo, el León cordobés consiguió imponerse por 2-1 y celebrar ante su público en el estadio Antonio Candini.

Los tantos de Ibrahim Hesar y Gabriel Alanís, convertidos con apenas dos minutos de diferencia, fueron determinantes para que Estudiantes consiguiera la victoria y dejara al conjunto marplatense en una situación extremadamente complicada.

Pese a haber logrado descontar, Aldosivi no pudo evitar la derrota y dejó escapar una oportunidad fundamental para continuar luchando por la permanencia.

Por qué Aldosivi está al borde del descenso

La situación del Tiburón es delicada tanto en la tabla anual como en la tabla de promedios.

Actualmente, el conjunto marplatense acumula 16 puntos en la clasificación anual y registra un promedio de 0,817, el segundo más bajo de la Liga Profesional.

Por debajo aparece únicamente Estudiantes de Río Cuarto, que ya descendió y suma 11 unidades.

Según el reglamento del campeonato, cuando un mismo equipo termina último en la tabla anual y también ocupa el último lugar en los promedios, el descenso correspondiente a esta última clasificación pasa al siguiente equipo peor ubicado.

En este escenario, Aldosivi sería el equipo perjudicado, ya que aparece inmediatamente por encima del conjunto cordobés en la tabla de promedios.

Además, Deportivo Riestra suma 22 puntos en la tabla anual, seis más que el equipo marplatense, lo que aumenta la presión sobre el Tiburón en las últimas fechas.

Qué resultado podría condenar a Aldosivi este lunes

Después de la derrota en Río Cuarto, Aldosivi deberá seguir con especial atención el partido entre Deportivo Riestra y Unión de Santa Fe, que se disputará este lunes.

El panorama es claro: si Deportivo Riestra consigue una victoria frente al Tatengue, Aldosivi quedará matemáticamente descendido a la Primera Nacional, de acuerdo con la situación actual de las tablas.

En cambio, si el Malevo empata o pierde, el conjunto marplatense conservará sus posibilidades matemáticas de permanencia, aunque continuará obligado a conseguir buenos resultados en las jornadas restantes.

De esta manera, el futuro de Aldosivi ya no depende exclusivamente de sus propias actuaciones, sino también de los resultados de sus competidores directos.

Un cierre de temporada dramático para el Tiburón

La derrota ante Estudiantes de Río Cuarto representó un golpe muy duro para las aspiraciones de Aldosivi, que llegó a esta fecha con la necesidad de ganar y terminó agravando su situación.

Con 16 puntos en la tabla anual y el segundo peor promedio de la categoría, el conjunto marplatense quedó a la espera de un resultado que podría definir su destino antes de volver a jugar.

Mientras tanto, Estudiantes de Río Cuarto celebró una victoria ante su gente, pese a tener confirmado su regreso a la Primera Nacional.

Ahora, todas las miradas estarán puestas en el encuentro del lunes: un triunfo de Deportivo Riestra sobre Unión podría sellar el descenso de Aldosivi y poner fin a su participación en la máxima categoría del fútbol argentino de cara a 2027.