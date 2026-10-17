El Gobierno celebró las noticias sobre la salud del papa León XIV, pero mantiene la cautela por su visita a la Argentina

El cirujano que operó al Sumo Pontífice aseguró que no existen impedimentos médicos para realizar su gira por Sudamérica en noviembre. Desde la Casa Rosada valoraron las declaraciones, aunque esperan una confirmación oficial del Vaticano.

Hoy 15:54

El Gobierno nacional recibió con optimismo las últimas declaraciones sobre la recuperación del papa León XIV, quien este sábado recibió el alta médica luego de permanecer cuatro días internado en el Hospital Gemelli de Roma tras una cirugía por cáncer de pulmón. Sin embargo, desde la Casa Rosada pidieron prudencia respecto de su viaje a la Argentina, previsto para noviembre.

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La expectativa creció luego de que Stefano Margaritora, el cirujano responsable de la intervención realizada el martes 13 de octubre, asegurara que no existen razones clínicas que impidan al pontífice realizar su gira por América Latina, que contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

Las declaraciones fueron bien recibidas por el entorno del presidente Javier Milei. "Es muy importante que lo haya dicho", expresó una fuente cercana al mandatario y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien participa en la coordinación de los preparativos para recibir al líder de la Iglesia católica.

No obstante, desde el Ejecutivo aclararon que todavía no existe una comunicación oficial de la Santa Sede que ratifique definitivamente el viaje, aunque tampoco se anunció una suspensión o postergación.

La recuperación del Papa y las expectativas por su viaje

El pontífice, de 71 años, fue intervenido quirúrgicamente para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se había detectado un tumor maligno. Según el equipo médico, la operación se desarrolló sin complicaciones y su recuperación evoluciona favorablemente.

Tras recibir el alta este sábado, León XIV regresó al Vaticano, donde continuará con su recuperación. Además, está previsto que este domingo retome una de sus actividades públicas tradicionales con el rezo del Ángelus.

Margaritora explicó que el Papa podría alcanzar una recuperación física completa en aproximadamente diez días y consideró que, desde el punto de vista médico, el viaje programado para noviembre resulta viable.

Sin embargo, el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, había advertido días atrás que la realización de la gira dependería de la evolución clínica del pontífice y de las recomendaciones de los profesionales que supervisan su recuperación.

El Gobierno continúa con los preparativos para recibirlo

Mientras aguarda una definición oficial, el Gobierno argentino mantiene en marcha la organización de la visita papal, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

Durante los últimos días se realizaron reuniones entre funcionarios nacionales, autoridades eclesiásticas y representantes provinciales para coordinar cuestiones relacionadas con la seguridad, la logística y las transmisiones oficiales.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, avanzó con la planificación de los operativos que se desplegarían durante la estadía del pontífice. Paralelamente, una unidad especial integrada por distintas áreas del Gobierno trabaja en la organización del acontecimiento.

La visita de León XIV a la Argentina forma parte de una gira sudamericana que comenzaría el 6 de noviembre en Uruguay, continuaría por territorio argentino y finalizaría en Perú.

Por el momento, la Casa Rosada mantiene el cronograma previsto, aunque reconoce que la decisión definitiva dependerá de la evolución médica del Papa y de las comunicaciones oficiales del Vaticano.