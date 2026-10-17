¿Qué le dirías a tu mamá ahora mismo? Los mensajes que emocionaron en las calles de Santiago

En la víspera del Día de la Madre, Diario Panorama salió a las peatonales del centro santiagueño con un micrófono abierto para que grandes y chicos compartieran unas palabras dedicadas a sus mamás.

Hoy 23:08

¿Qué le dirías a tu mamá si pudieras dedicarle unas palabras en este momento? Con esa pregunta, Diario Panorama recorrió las peatonales del centro de Santiago del Estero en la víspera del Día de la Madre, con una propuesta sencilla que invitó a los vecinos a detenerse unos segundos, tomar el micrófono y expresar lo que sienten por una de las personas más importantes de sus vidas.

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La iniciativa reunió a santiagueños de todas las edades. Desde los más pequeños, que dedicaron mensajes llenos de ternura, hasta los adultos que aprovecharon la oportunidad para agradecer, recordar y expresar sentimientos que a veces no encuentran el momento para decir en voz alta.

Las palabras llegaron de distintas maneras, pero compartieron un mismo sentimiento. “Que la quiero mucho, que ella siempre estuvo conmigo, siempre me quiso, me acompañó en todo”, expresó una de las personas que se acercó a participar, en un mensaje que resumió el valor de la compañía y el amor de una madre a lo largo de la vida.

Los más chicos también tuvieron su espacio. Con la espontaneidad propia de la infancia, uno de ellos le dedicó unas tiernas palabras a su mamá: “Querida mamá, eres la mejor. Con lo que tú te esfuerzas, yo también me esfuerzo en la escuela. Te amo mucho”. Otros eligieron mensajes más breves, pero igual de significativos, como “Mami, te quiero mucho, feliz día” y “Gracias por todo lo que haces por mí”.

También hubo quienes no pudieron evitar emocionarse al pensar en sus madres. Una de las participantes reconoció que le alcanzó con imaginar qué decir para que aparecieran los sentimientos: “Estaba pensando en qué decir y me he emocionado con solo pensar en mi mamá”. Luego, aprovechó el momento para agradecerle por tantos años de esfuerzo y dedicación hacia ella y sus hermanas.

Entre los mensajes, además, hubo palabras cargadas de recuerdos para aquellas madres que ya no están físicamente. “Le diría que la extraño mucho y que le mando muchos besos al cielo”, expresó una persona, en uno de los testimonios más conmovedores de la jornada. Una muestra de que estas fechas también invitan a recordar con cariño a quienes siguen presentes en la memoria y el corazón.

La propuesta tuvo lugar para todas las formas de expresar el amor. Algunas personas destacaron la fortaleza que les transmitieron sus madres; otras agradecieron por los cuidados y el acompañamiento de toda una vida. Y también hubo lugar para el humor, como quien reconoció, entre risas, que su mamá “es muy jodida, muy mandona, pero igual la quiero mucho”.

A medida que avanzaba el recorrido, el micrófono de Diario Panorama se convirtió en una oportunidad para compartir sentimientos, anécdotas y agradecimientos. No hicieron falta grandes discursos: en muchos casos, unas pocas palabras alcanzaron para resumir años de cariño y momentos compartidos.

En la víspera del Día de la Madre, las peatonales santiagueñas se llenaron así de mensajes con una misma destinataria. Porque, más allá de la edad y de las historias de cada familia, la propuesta dejó una invitación sencilla: detenerse un instante, pensar en mamá y decirle cuánto la queremos, hoy y todos los días.