Macron endureció su advertencia tras los disturbios en Francia: “Serán perseguidos y castigados”

El presidente francés condenó los ataques contra edificios públicos y comercios durante las protestas por el costo de vida y llamó a defender las instituciones. Los incidentes dejaron detenidos, incendios y enfrentamientos en distintas ciudades.

Hoy 00:22

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, lanzó una dura advertencia tras los disturbios registrados durante las protestas contra el aumento del costo de vida y aseguró que quienes protagonizaron hechos de violencia serán “perseguidos y castigados”. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario condenó los ataques contra instituciones públicas y comercios y defendió el derecho de la ciudadanía a manifestarse pacíficamente.

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“Ningún lugar para la violencia en nuestra República”, expresó Macron en su cuenta de X. Además, llamó a la sociedad francesa a mantenerse unida frente a quienes, según afirmó, buscan generar caos, debilitar las instituciones e impedir que otros ciudadanos puedan expresar sus reclamos de manera pacífica.

La advertencia presidencial llegó después de una jornada de movilizaciones que derivó en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, saqueos e incendios en distintas ciudades. París, Lyon y Marsella estuvieron entre los principales focos de los incidentes, mientras que en Limoges el incendio de un ayuntamiento histórico provocó daños devastadores en el edificio. Los balances oficiales difundidos durante la jornada contabilizaron inicialmente alrededor de 400 detenciones, aunque un informe posterior del Gobierno elevó la cifra a 1.200 personas detenidas.

Las protestas reunieron a estudiantes, organizaciones sindicales y sectores vinculados al movimiento de los Chalecos Amarillos, surgido en 2018 a partir del rechazo al aumento de los combustibles. Los reclamos actuales apuntan al encarecimiento de la vida, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro de los servicios públicos. Si bien numerosas concentraciones se desarrollaron pacíficamente, grupos violentos protagonizaron ataques que motivaron el despliegue de gases lacrimógenos y camiones hidrantes.

Con su mensaje, Macron buscó marcar una diferencia entre las reivindicaciones sociales y los actos de vandalismo, al tiempo que respaldó a las fuerzas de seguridad y reclamó defender las instituciones republicanas. La crisis vuelve a poner presión sobre el Gobierno francés, a seis meses de las elecciones presidenciales previstas para 2027, en un contexto de malestar social y creciente tensión política.