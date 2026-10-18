Canadá: un “grave” incendio en la base militar de Wainwright causó muertos y heridos

La jefa del Gobierno provincial de Alberta, Danielle Smith, calificó de “importante y trágico” el incidente registrado que afectó a numerosos integrantes de las Fuerzas Armadas Canadienses.

Hoy 08:23

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, comunicó a última hora del sábado que se produjo “un incidente grave que provocó un incendio de grandes proporciones” en la base militar de Wainwright, en Alberta. El ministro de Defensa, David McGuinty, confirmó que un incidente en el complejo castrense dejó muertos y heridos y provocó un incendio de grandes proporciones.

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McGuinty afirmó que la Real Policía Montada de Canadá participa de la investigación y describió la situación como “muy, muy activa y delicada”. Además, señaló que las Fuerzas Armadas Canadienses y autoridades federales, provinciales y locales coordinan la respuesta de emergencia.

“Me entristece compartir que ha habido tanto fallecidos como heridos como resultado de un incidente en la base”, declaró McGuinty, sin precisar la cantidad de víctimas ni la causa del hecho.

El Distrito Municipal de Wainwright informó que el fuego cruzó el perímetro de la base a primera hora del sábado y se extendió con rapidez a causa de los fuertes vientos. Bomberos de varias jurisdicciones acudieron al lugar y las autoridades indicaron que no rige ninguna orden de evacuación.

Carney expresó su apoyo a los afectados en un mensaje en redes sociales: “Nuestros pensamientos están con todas las valientes mujeres y los hombres afectados”, señaló.

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La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, describió el incendio como “significativo y trágico” y afirmó que afectaba a numerosos miembros del personal militar. Smith agradeció a los equipos de emergencia y a quienes prestan asistencia a las personas afectadas.

Un médico de un hospital de Edmonton afirmó que el centro sanitario de Wainwright quedó “completamente desbordado” por la cantidad de personas que requirieron atención tras el incidente registrado en la base militar canadiense. El doctor Warren Thirsk declaró a la cadena CBC que la cantidad de pacientes superó la capacidad habitual del hospital de la localidad, situada a unos 200 kilómetros de Edmonton.

“Son más pacientes de los que cualquiera de nosotros quisiera contar en este momento”, afirmó Thirsk. El médico describió la situación como un episodio de gran escala. “Es un desastre. Es un desastre que ocurre una vez cada 15 a 25 años”, agregó.

La Base de las Fuerzas Canadienses de Wainwright, a unos 180 kilómetros al sureste de Edmonton, figura entre los principales centros de instrucción militar de Canadá. Alberga el Centro Canadiense de Entrenamiento de Maniobras, destinado a ejercicios de combate, y el Centro de Entrenamiento de la 3ra División Canadiense.

El líder conservador de la oposición, Pierre Poilievre, indicó que habló con Carney y McGuinty para ofrecer apoyo. “Recen por Wainwright, todos”, escribió en redes sociales, donde pidió a los residentes seguir las instrucciones de emergencia y dejar despejadas las carreteras para los equipos de primera respuesta.

Por su parte, Departamento de Defensa Nacional de Canadá confirmó que investiga “un incidente en Wainwright, Alberta”, y señaló que difundirá más información cuando los datos estén disponibles y puedan verificarse. La portavoz del organismo, Suzanne Lalande, indicó por correo electrónico que la seguridad del personal militar, sus allegados y los habitantes de la zona constituye la prioridad de las autoridades. “La seguridad de nuestro personal, sus familias y los miembros de la comunidad circundante siguen siendo nuestra máxima prioridad”, aseguró Lalande.

El hospital Royal Alexandra se encuentra en alerta naranja

El nosocomio Royal Alexandra de Edmonton y el Hospital de la Universidad de Alberta activaron el sábado por la noche la alerta naranja, un protocolo previsto para incidentes con múltiples víctimas, tras la emergencia registrada en la base militar de Wainwright.

Un médico del Royal Alexandra confirmó a Postmedia que la alerta se relaciona con la explosión ocurrida en la instalación militar.

La Real Policía Montada de Canadá informó que recibió el aviso cerca de las 16:00. “Los primeros informes indicaban que se había producido un incendio en una zona de entrenamiento”, señaló la fuerza en un comunicado emitido poco antes de las 21:00. La policía indicó que desplegó numerosos recursos para colaborar con la respuesta de emergencia y precisó que su participación inicial estaba cerca de concluir, aunque mantendría efectivos disponibles si fueran requeridos.

El incendio ocurrió días antes de una votación en Alberta sobre el inicio de un proceso que podría conducir a una futura consulta vinculante sobre la independencia de la provincia respecto de Canadá. Por este motivo, Carney reforzó su campaña contra el separatismo en Alberta a pocos días de la consulta del 19 de octubre, que podría habilitar el inicio de un proceso hacia un futuro referéndum vinculante sobre la independencia de la provincia.