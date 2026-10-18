Aprehenden a un menor tras intento de robo de auto en Catamarca

Un adolescente de 14 años fue aprehendido en Catamarca tras intentar robar un auto en la madrugada del sábado, lo que reabre el debate sobre la intervención judicial en delitos juveniles.

Hoy 15:20

La calma de la madrugada en el sector Sur de la Ciudad de Catamarca se interrumpió el pasado sábado, cuando un procedimiento policial reveló un intento de robo de automóvil que puso de manifiesto la problemática de la delincuencia juvenil. A las 04:05 horas, efectivos de la Comisaría Seccional Décima se encontraban realizando recorridos preventivos en la zona, cuando detectaron un hecho sospechoso en la intersección de la Avenida Alem y calle La Rioja.

Según informaron fuentes policiales, los agentes se percataron de la presencia de un individuo en el interior de un Fiat Uno Fire estacionado. Al acercarse para identificarlo, se encontraron con un adolescente de 14 años, quien estaba intentando ingresar al vehículo, propiedad de un joven de 29 años, con aparentes intenciones de robo.

Ante la flagrancia del delito, el personal policial procedió a la aprehensión del menor y su traslado a la dependencia policial correspondiente para su resguardo. Este tipo de intervenciones, especialmente en jóvenes, ha suscitado un intenso debate sobre el papel de la Justicia en la gestión de delitos cometidos por menores de edad.

Una vez realizada la detención, se notificó de inmediato a la Fiscalía Penal Juvenil de Catamarca, que es la encargada de dictar las medidas tutelares y el protocolo a seguir en estos casos. La intervención de esta institución es crucial para asegurar que se respeten los derechos del menor, al tiempo que se busca prevenir delitos futuros.

El propietario del vehículo, un joven de 29 años, fue convocado para presentar la denuncia formal en la Unidad Judicial N.º 2, donde se investiga el delito cometido. Este procedimiento es parte de un protocolo estándar que se sigue en situaciones similares, asegurando así que los hechos sean debidamente registrados y analizados por las autoridades competentes.

La zona donde se produjo la aprehensión ha sido objeto de constantes patrullajes preventivos, motivados por los reclamos de los vecinos, quienes han manifestado su preocupación por los robos en vehículos estacionados durante la noche. Estas quejas han llevado a las autoridades a intensificar la vigilancia en el área, buscando reducir la incidencia de delitos y aumentar la percepción de seguridad entre los residentes.

Este evento resalta la necesidad de un enfoque integral que contemple no solo la intervención policial, sino también el trabajo de la Justicia y programas de prevención que aborden las causas subyacentes de la delincuencia juvenil, promoviendo así un entorno más seguro para todos en la comunidad de Catamarca.