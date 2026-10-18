Día de la Madre: las ventas bajaron por quinto año consecutivo y registraron una caída del 1,4%

Según la CAME, la facturación minorista pyme retrocedió un 1,4% interanual a precios constantes, pese a que el 88,9% de los comercios ofreció descuentos y promociones. El ticket promedio fue de $63.197 y cuatro de los seis rubros relevados registraron bajas.

Hoy 20:01

Las ventas de los comercios minoristas pymes por el Día de la Madre volvieron a caer y acumularon su quinto retroceso interanual consecutivo. De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la facturación descendió un 1,4% respecto de la misma fecha de 2025, medida a precios constantes, pese a la amplia oferta de descuentos, promociones bancarias y alternativas de financiación.

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El informe indicó que el 88,9% de los comercios recurrió a promociones para impulsar las operaciones. Sin embargo, las ofertas no alcanzaron para revertir la cautela de los consumidores, marcada por presupuestos familiares ajustados. El ticket promedio se ubicó en $63.197 a precios corrientes y, según la entidad, los compradores priorizaron regalos de menor valor antes que productos de mayor precio.

La tendencia negativa se mantiene desde 2022, cuando las ventas por esta fecha cayeron un 4,7%. En 2023, el retroceso fue del 3,2%; en 2024, del 0,9%; y en 2025, del 3,5%. El resultado de 2026 volvió a ubicarse en terreno negativo, aunque con una baja menor que la del año anterior.

Cuatro de los seis rubros registraron caídas

El desempeño fue dispar según el sector. La mayor retracción se registró en electrodomésticos, artefactos para el hogar y equipos de audio y video, con una caída del 3,6%. Le siguieron cosméticos y perfumería y equipos periféricos, accesorios y celulares, ambos con bajas del 3,2%. En tanto, calzado y marroquinería retrocedió un 2,2%.

En el otro extremo, librería fue el rubro de mejor desempeño, con un incremento interanual del 3,4%. La indumentaria también logró mantenerse en terreno positivo, aunque con una mejora marginal del 0,1%, impulsada por promociones como descuentos, esquemas 2x1 y 3x2, y cuotas sin interés.

En cuanto al gasto por operación, cosméticos y perfumería registró el ticket promedio más alto, con $88.000. Luego se ubicaron electrodomésticos, con $72.581, y calzado y marroquinería, con $67.332. Por debajo del promedio general quedaron equipos periféricos, accesorios y celulares, con $60.089; indumentaria, con $55.416; y librería, con $37.638.

La mayoría vendió según lo esperado, pero el impacto fue limitado

El relevamiento también mostró que el 51,3% de los comercios vendió en línea con sus previsiones. Sin embargo, un 32,5% afirmó que los resultados estuvieron por debajo de lo esperado, mientras que solo un 16,2% logró superar sus estimaciones iniciales.

Respecto de la incidencia de la fecha en la facturación mensual, el 39,9% de los comerciantes consideró que el impacto fue moderado y el 31,7% sostuvo que la celebración aportó ventas, pero no modificó el panorama general. Un 19,3% indicó que no tuvo incidencia en su actividad y apenas un 9% la definió como clave para impulsar las ventas del mes.

La CAME aclaró que su indicador releva la facturación de comercios minoristas pymes en locales físicos y no contempla las operaciones realizadas en plataformas independientes de comercio electrónico. En este escenario, los descuentos y las alternativas de financiación ayudaron a sostener las ventas, pero no lograron revertir la cautela de los consumidores.