Cayó un chaqueño acusado de asaltar un comercio con un revólver de juguete

El sospechoso fue detenido unas 12 horas después del robo, en el que una empleada denunció que le sustrajeron cerca de $30.000. Había recuperado la libertad en marzo, en el marco de otra causa similar.

Hoy 07:19

Un hombre oriundo de Chaco fue detenido en la ciudad de Pampa de los Guanacos, departamento Copo, acusado de asaltar un drugstore y apoderarse de la recaudación tras amenazar a una empleada con un arma. El procedimiento se concretó unas 12 horas después del hecho, y uno de los elementos que podría incidir en la causa es que el revólver secuestrado sería de juguete.

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Según las actuaciones realizadas por el personal de la Seccional 43, con intervención del fiscal Santiago Bridoux, el episodio ocurrió el sábado por la noche en un comercio propiedad de Nicolás Alex Seitzinger, de 32 años, ubicado sobre la calle Colectora, a la vera de la ruta nacional 16, en el barrio Presidente Perón.

De acuerdo con la denuncia, el sospechoso ingresó al local con el rostro parcialmente cubierto por una gorra y exigió que le entregaran el dinero de la caja registradora. Luego, extrajo un revólver y amenazó a la empleada, quien quedó paralizada por el temor.

El asaltante habría sustraído alrededor de $30.000 en efectivo. La damnificada también manifestó que el individuo llevaba un puñal, con el que la intimidó sin llegar a lesionarla, antes de retirarse del establecimiento.

La investigación y la detención

A partir de los datos aportados por la empleada, los investigadores reconstruyeron las características físicas y la vestimenta del presunto autor. El sospechoso habría vestido un buzo gris de manga larga, un pantalón de jean, zapatillas negras, una gorra azul con visera roja y un buzo bordó.

Durante las averiguaciones, los funcionarios recordaron a un hombre de apellido Ramírez, oriundo de Chaco, que había recuperado la libertad en marzo pasado en otra causa. Tras cotejar los datos disponibles con la descripción proporcionada por la víctima, los investigadores orientaron la búsqueda hacia él.

Finalmente, los efectivos lo interceptaron en la vía pública, aproximadamente 12 horas después del asalto. Según las fuentes consultadas, el sospechoso habría sido encontrado mientras gastaba parte del dinero que presuntamente había sustraído del comercio.

La situación judicial

Por disposición del fiscal Bridoux, Ramírez quedó detenido, imputado por el supuesto delito de robo calificado agravado por el uso de arma.

Sin embargo, un peritaje preliminar habría determinado que el revólver utilizado sería un arma de juguete, circunstancia que podría tener relevancia para la calificación legal del hecho.

La incidencia de ese resultado dependerá de las características del elemento y de la valoración judicial de las circunstancias del asalto. La investigación continuará para establecer las responsabilidades correspondientes.