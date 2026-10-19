Deportivo Riestra y Unión protagonizaron un empate que no le sirve a ninguno

En el cierre de la jornada número 13 del Torneo Clausura 2026, el Malevo y el Tatengue igualaron 1-1.

19/10/2026

Deportivo Riestra y Unión de Santa Fe empataron 1-1 este lunes en el estadio Guillermo Laza, en el partido que cerró la decimotercera fecha del Torneo Clausura 2026. El resultado dejó a ambos equipos fuera de los puestos de clasificación a los playoffs y tuvo una consecuencia importante en la pelea por la permanencia: Aldosivi todavía conserva posibilidades matemáticas de evitar el descenso.

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Los goles llegaron durante el segundo tiempo. Juan Cruz Randazzo abrió el marcador para el Malevo, a los cinco minutos, mientras que Tobías Rubio consiguió la igualdad para el Tatengue apenas seis minutos después.

Aunque los dos conjuntos buscaron quedarse con la victoria hasta el cierre, ninguno logró romper la paridad y terminaron repartiendo puntos en un encuentro equilibrado.

Riestra golpeó primero, pero Unión reaccionó rápidamente

Después de una primera mitad pareja, sin diferencias en el marcador, Deportivo Riestra consiguió ponerse en ventaja a los cinco minutos del complemento.

El encargado de abrir el resultado fue Juan Cruz Randazzo, quien conectó un preciso cabezazo para establecer el 1-0 a favor del conjunto local.

Sin embargo, el festejo tuvo un sabor agridulce para el defensor, que debió abandonar el campo de juego por una lesión apenas unos instantes después de convertir.

La ventaja del Malevo duró muy poco. A los 11 minutos de la segunda etapa, Unión elaboró una destacada jugada colectiva que terminó con una definición de Tobías Rubio, también de cabeza, para establecer el 1-1.

El empate volvió a equilibrar el desarrollo del encuentro y obligó a ambos equipos a buscar alternativas para quedarse con los tres puntos.

Un empate que no le sirve a ninguno en la pelea por los playoffs

Con el marcador igualado, Riestra y Unión intentaron generar peligro en los minutos finales, aunque ninguno consiguió concretar las oportunidades necesarias para modificar el resultado.

De esta manera, el encuentro terminó 1-1, un resultado que dejó a los dos conjuntos fuera de la zona de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura.

A falta de tres fechas para el cierre de la fase regular, ambos deberán mejorar su rendimiento para intentar meterse entre los equipos que disputarán la siguiente instancia.

Aldosivi sigue con vida en la lucha por evitar el descenso

El empate también tuvo repercusiones en la parte baja de la tabla anual, especialmente para Aldosivi de Mar del Plata.

El conjunto marplatense necesitaba que Deportivo Riestra no consiguiera una victoria, ya que un triunfo del Malevo habría confirmado matemáticamente su descenso a la Primera Nacional.

Finalmente, el empate frente a Unión evitó que esa situación se concretara y Aldosivi mantiene sus posibilidades de permanencia, aunque continúa en una posición muy comprometida.

Por su parte, Riestra todavía no pudo asegurar matemáticamente su continuidad en Primera División, por lo que deberá seguir sumando puntos en las próximas jornadas.

Así, el 1-1 entre Deportivo Riestra y Unión dejó un sabor amargo para ambos en la lucha por los playoffs, pero representó un alivio para Aldosivi, que todavía conserva una esperanza de mantenerse en la máxima categoría del fútbol argentino.