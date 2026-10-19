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SANTIAGO DEL ESTERO | 19 OCT 2026 | 21º
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EN VIVO | Deportivo Riestra recibe a Unión de Santa Fe en un duelo de necesitados

El Malevo buscará cortar una racha de ocho partidos sin victorias y dar un paso importante hacia la permanencia en Primera División. El Tatengue, por su parte, llega golpeado después de cuatro derrotas consecutivas y necesita reaccionar.

Hoy 20:15

Deportivo Riestra y Unión de Santa Fe se enfrentarán este lunes 19 de octubre, desde las 21.15, en el estadio Guillermo Laza, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos atraviesan momentos complicados y buscarán una victoria que les permita recuperar confianza en la recta final del campeonato.

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TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Unión de Santa Fe Deportivo Riestra
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