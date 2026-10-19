BTS llegó a la Argentina y desató la expectativa de sus fans: las primeras imágenes en Ezeiza

La banda surcoreana aterrizó en el país después de su paso por Chile y se prepara para brindar tres recitales con entradas agotadas en La Plata. Las primeras fotografías mostraron a varios de sus integrantes durante el operativo de llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Hoy 19:03

La espera terminó para los fanáticos argentinos de BTS. El grupo de K-pop llegó este lunes a la Argentina para iniciar la etapa local de su gira mundial “ARIRANG”, que tendrá tres presentaciones en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, en medio de una enorme expectativa por su primera serie de conciertos en el país.

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Los artistas arribaron después de su paso por Chile a bordo de un avión privado Boeing 777, utilizado habitualmente por la banda en sus desplazamientos internacionales. La llegada estuvo acompañada por un importante operativo de seguridad y un traslado organizado hacia los vehículos que los esperaban en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

La logística había comenzado un día antes, cuando otra aeronave del mismo modelo aterrizó con el personal técnico, los integrantes del equipo de producción y el staff que acompaña al grupo durante la gira. Una vez en el país, los músicos ingresaron por la terminal destinada a vuelos privados y luego fueron trasladados al sector de migraciones.

Las primeras imágenes de BTS en la Argentina

Las fotografías del arribo permitieron conocer algunos detalles de los looks elegidos por los integrantes de la banda. V fue captado con una camisa a cuadros en tonos rojos y negros, auriculares celestes alrededor del cuello y lentes de sol oscuros.

Por su parte, Jungkook apareció con una campera gris con capucha y una cámara fotográfica en las manos, con la que registró distintos momentos de su llegada. El cantante también fue fotografiado junto a J-Hope, quien llevaba un gorro de lana oscuro.

Suga, en tanto, fue visto con una gorra con la letra “L” y una campera oscura, mientras que Jin apenas pudo ser captado a través de la ventanilla de una de las camionetas. El cantante llevaba una camisa de Gucci y una gorra.

Otra de las imágenes mostró a Jimin, de cabello rubio y largo, con una campera beige, una gorra de cuero negra y un bolso de mano. En cambio, RM, cuyo nombre real es Kim Nam-joon, no pudo ser fotografiado durante el operativo.

Un fuerte operativo de seguridad y tres recitales agotados

El traslado de los artistas se realizó en siete camionetas tipo van, acompañadas por una importante custodia policial. Una fila de motocicletas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires escoltó parte del recorrido, en un despliegue que reflejó la magnitud de la expectativa generada por la llegada del grupo.

BTS se presentará el miércoles 21, el viernes 23 y el sábado 24 de octubre, a las 20, en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Las tres fechas cuentan con entradas agotadas, luego de una demanda que llevó a sumar una función adicional para el miércoles.

La gira “ARIRANG” reúne nuevamente a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, después de sus proyectos individuales y del cumplimiento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Tras sus presentaciones en la Argentina, el recorrido internacional continuará en San Pablo, Brasil, donde el grupo tiene previsto actuar el 30 de octubre.

Además, el recital del sábado 24 tendrá una particularidad: será transmitido en vivo en cines de distintos países de Sudamérica. La iniciativa, organizada por HYBE, la compañía que representa a la banda, incluirá una presentación argentina y otra brasileña.

Con sus integrantes ya en el país y los tres conciertos agotados, BTS comienza una de las semanas musicales más esperadas por sus seguidores argentinos.