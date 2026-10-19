Mariano Páez será indagado este martes por el presunto hurto de $1,5 millones

El imputado fue detenido el viernes en su domicilio y permanece alojado en Las Termas de Río Hondo. Según se informó en Noticiero 7, la indagatoria se realizaría durante la mañana de este martes en los tribunales de esa ciudad.

Hoy 22:13

Mariano Páez será indagado este martes en el marco de la causa en la que se encuentra imputado por el supuesto delito de hurto, tras una denuncia de la empresa Lo Bruno. La investigación se centra en el presunto retiro de un fajo con 1,5 millones de pesos, que habría quedado registrado por las cámaras de seguridad de la firma.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El imputado fue detenido el viernes después del mediodía, durante un procedimiento realizado por una comisión policial de Termas de Río Hondo en su domicilio. Tras el operativo, fue trasladado a esa ciudad y quedó alojado allí, mientras que su pareja fue llevada a la Alcaidía de Mujeres, en la Alcaidía Sur.

De acuerdo con los elementos aportados por la empresa denunciante, las cámaras de seguridad habrían registrado el momento en que Páez retiró el dinero. Este material forma parte de las evidencias que deberán ser consideradas en el avance de la investigación judicial.

La causa está a cargo del fiscal Emanuel Sabater, quien imputó a Páez por el presunto delito de hurto. La indagatoria será una instancia clave para que el acusado pueda conocer formalmente los hechos que se le atribuyen y decidir si presta declaración o se abstiene de hacerlo.

La actualización del caso fue difundida este lunes en Noticiero 7, donde se indicó que la audiencia está prevista para este martes antes del mediodía, en los tribunales de Las Termas de Río Hondo. Allí se definirá si Páez brinda su versión de los hechos ante la Justicia o ejerce su derecho a no declarar.