VIDEO | Así habría sido el presunto robo de $1,5 millones que involucra a Mariano Páez en Las Termas

Las cámaras de seguridad de una sucursal de Lo Bruno habrían registrado el momento en que el hombre presuntamente tomó dinero de una caja. Páez permanece detenido y será indagado este martes por la mañana en los tribunales de Las Termas de Río Hondo.

19/10/2026

Un nuevo video de las cámaras de seguridad de una sucursal de Lo Bruno, ubicada en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, aporta elementos a la investigación por el presunto hurto de $1,5 millones, hecho por el cual se encuentra imputado y detenido Mariano Páez.

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Las imágenes corresponden al sector de cajas del establecimiento comercial y mostrarían el momento en que el hombre, quien se encontraba acompañado por su pareja, presuntamente habría tomado una importante cantidad de dinero en efectivo antes de retirarse del lugar.

De acuerdo con la reconstrucción del episodio, una empleada habría separado diferentes sumas de dinero y dejado un fajo de aproximadamente $1,5 millones cerca de la ventanilla de atención al público.

En esas circunstancias, Páez habría aprovechado un momento de distracción de la trabajadora para apoderarse del efectivo y guardarlo entre sus pertenencias, maniobra que habría quedado registrada por el sistema de videovigilancia.

El episodio denunciado habría ocurrido el pasado sábado 10 de octubre, cuando Páez y su acompañante ingresaron al establecimiento comercial.

Posteriormente, los responsables del negocio habrían detectado un faltante de dinero, situación que motivó la revisión de las grabaciones de seguridad.

Ante esta situación, la firma Lo Bruno presentó una denuncia ante la Justicia, que dio inicio a una investigación por el supuesto delito de hurto.

Las imágenes de las cámaras de seguridad forman parte de los elementos aportados por la empresa denunciante y deberán ser evaluadas durante el avance de las actuaciones judiciales.

En el marco de la investigación, el pasado viernes 16 de octubre, después del mediodía, una comisión policial de Las Termas de Río Hondo llevó adelante un procedimiento en el domicilio de Mariano Páez, donde se concretó su detención.

Tras el operativo, el imputado fue trasladado a Las Termas de Río Hondo, donde permanece alojado a disposición de la Justicia. En tanto, su pareja fue trasladada a la Alcaidía de Mujeres, ubicada en la Alcaidía Sur.

Según se informó este lunes en Noticiero 7, Páez será indagado este martes 20 de octubre, antes del mediodía, en los tribunales de Las Termas de Río Hondo, en el marco de la causa iniciada tras la denuncia de la empresa comercial.

La investigación está a cargo del fiscal Emanuel Sabater, quien imputó al hombre por el presunto delito de hurto.

Durante la audiencia, el acusado tendrá la posibilidad de conocer formalmente los hechos que se le atribuyen y decidir si presta declaración ante la Justicia o ejerce su derecho a abstenerse.

Expectativa por la declaración judicial

La indagatoria prevista para este martes representa una nueva instancia en la investigación por el supuesto faltante millonario registrado en la sucursal de Lo Bruno.

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Mientras tanto, las imágenes de seguridad continúan siendo uno de los principales elementos incorporados a la causa, ya que permitirían reconstruir la secuencia en la que presuntamente se produjo la sustracción del dinero.

Por el momento, los hechos denunciados continúan bajo investigación judicial y no existe una determinación definitiva de responsabilidad penal sobre las personas involucradas.