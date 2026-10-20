Misterio en Corea del Norte: desmintieron que Kim Jong-un esté en coma y haya sido trasladado a China

Las versiones sobre una supuesta hemorragia cerebral del líder norcoreano fueron rechazadas por Alejandro Cao de Benós, un representante no oficial de Pyongyang.

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La salud de Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, quedó en el centro de la atención internacional tras la difusión de versiones que aseguraban que había sufrido una hemorragia cerebral, entrado en coma y sido trasladado de urgencia a China para recibir atención médica. Sin embargo, estas afirmaciones circularon sin pruebas verificables y fueron desmentidas por un representante vinculado al gobierno norcoreano.

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Alejandro Cao de Benós, delegado especial para el Comité de Relaciones Culturales con Países Extranjeros de Corea del Norte y considerado un vocero no oficial de Pyongyang, negó que el mandatario se encuentre en estado grave. Consultado por TN, respondió de manera contundente: “Es falso. Todo parte de una cuenta China de X”. Hasta el momento, el Gobierno norcoreano no difundió un comunicado específico para responder a las versiones sobre la salud de su líder.

Los rumores se propagaron durante el domingo y el lunes a través de redes sociales y fueron replicados por medios internacionales. Entre ellos, el diario británico The Sun publicó que Kim habría sufrido una hemorragia cerebral y habría sido trasladado a Pekín para recibir tratamiento. Algunas de las publicaciones que impulsaron estas versiones también llegaron a mencionar una posible muerte del dirigente, sin aportar pruebas que respaldaran esas afirmaciones.

Kim Jong-un apareció en imágenes difundidas por medios estatales

En medio de las especulaciones, la agencia oficial norcoreana KCNA difundió fotografías de Kim durante una visita a la Exposición Nacional de Vestimenta y Calzado 2026. Según informó la agencia surcoreana Yonhap, el dirigente recorrió la muestra el lunes 19 de octubre, acompañado por su esposa, Ri Sol-ju, y su hija, Kim Ju-ae.

En las imágenes, Kim aparece observando diferentes productos, entre ellos calzado infantil y prendas de vestir. De acuerdo con la información publicada por KCNA, la exposición reunía más de 70.700 artículos de indumentaria y alrededor de 170.000 pares de zapatos fabricados en distintas regiones del país.

La difusión de estas fotografías aportó información sobre una actividad reciente del líder norcoreano, pero no constituye por sí sola una confirmación independiente de su estado de salud. Aunque KCNA indicó que la visita se realizó el lunes, El Universo señaló que las imágenes no fueron autenticadas de manera independiente y que no estaba claro cuándo habían sido tomadas.

La preocupación por la salud de Kim no es nueva. Su última aparición pública reportada antes de la visita a la exposición había sido el 11 de octubre, durante un recorrido por el Museo de Desarrollo de la Defensa. Además, el 30 de septiembre, el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur había informado a legisladores que el mandatario tendría un peso cercano a los 140 kilos y un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares debido a la obesidad. No obstante, el organismo no había detectado señales importantes de un deterioro reciente de su salud, según reportes de medios regionales.

La hermana de Kim advirtió sobre una situación grave en la frontera

Mientras circulaban las versiones sobre el estado de salud del dirigente, Kim Yo-jong, su hermana y una de las figuras de mayor influencia del régimen, advirtió que la situación en la frontera con Corea del Sur es “muy inestable”.

En una declaración difundida por los medios estatales, sostuvo que el mando militar norcoreano evalúa desplegar más medios tácticos de ataque y retomar las transmisiones de propaganda mediante altavoces dirigidas hacia el territorio surcoreano. Kim Yo-jong acusó a Seúl de realizar acciones provocadoras, entre ellas disparos de advertencia contra efectivos norcoreanos y actividades de propaganda en la zona limítrofe.

Según informó Reuters, las tensiones entre ambos países aumentaron en los últimos meses por los trabajos de fortificación de la frontera, la instalación de minas y distintos incidentes en la zona desmilitarizada. Las declaraciones de Kim Yo-jong abren así un nuevo capítulo de tensión regional, en un contexto en el que Pyongyang continúa reforzando su postura militar.

Por ahora, no hay pruebas verificables que confirmen que Kim Jong-un haya sufrido una hemorragia cerebral, esté en coma o haya sido trasladado a China. Mientras los medios estatales norcoreanos difundieron imágenes de una actividad reciente, las autoridades de Pyongyang mantienen silencio sobre las versiones que generaron incertidumbre en torno a la salud del mandatario.