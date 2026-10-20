Detuvieron en Pozuelos a un hombre investigado por presuntos abusos sexuales contra su sobrina

El sospechoso fue arrestado durante un allanamiento en una zona rural del departamento Río Hondo, por orden de la Justicia porteña.

Hoy 09:09

Un hombre de 51 años, identificado como José Nicolás Silva, fue detenido durante un procedimiento judicial realizado en la localidad de Pozuelos, departamento Río Hondo, en el marco de una causa por presuntos abusos sexuales que se tramita en la ciudad de Buenos Aires. Tras su arresto, quedó alojado en una dependencia policial a la espera de completar los trámites para su traslado.

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El operativo se concretó el lunes 19 de octubre, alrededor de las 19, en un inmueble ubicado en una zona rural de la localidad. La medida se llevó adelante mediante un exhorto de la Justicia porteña y estuvo a cargo de efectivos del Departamento de Robo y Hurto de Termas de Río Hondo, con la participación de personal de la División Delitos contra la Integridad Sexual de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con la información policial, los uniformados ingresaron al domicilio y procedieron a detener al sospechoso en cumplimiento de la orden judicial. Silva permanecerá bajo custodia mientras se realizan las diligencias correspondientes para su posterior traslado a Buenos Aires, donde deberá quedar a disposición del juzgado interviniente.

Una denuncia por hechos que se habrían extendido durante años

La causa, caratulada “Silva José Nicolás y otro s/ abuso sexual”, se inició a partir de una presentación realizada por una mujer ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD). Según la denuncia, habría sufrido presuntos abusos sexuales por parte de uno de sus tíos desde los 13 hasta los 21 años.

De acuerdo con el informe policial, la denunciante también habría señalado la posible participación de otros familiares. Los hechos investigados habrían ocurrido tanto en la ciudad de Buenos Aires como en Santiago del Estero.

La documentación incorporada al procedimiento indica, además, que la denunciante se encuentra en una situación de vulnerabilidad y presenta condiciones de salud que requieren especial consideración. Por resguardo de su intimidad, no se difunden datos adicionales que permitan identificarla.

Intervención de la Justicia porteña

El exhorto que dispuso el procedimiento fue remitido por el juez Mariano Amaduri, del juzgado porteño interviniente. En tanto, la orden de detención fue refrendada por el juez de Control y Garantías de Termas de Río Hondo, Diego Vittar, según consta en el parte policial.

Luego de concretarse el arresto, Silva quedó alojado en sede policial mientras se completan los trámites necesarios para su traslado a la ciudad de Buenos Aires.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia porteña, que deberá avanzar con las medidas procesales correspondientes para esclarecer los hechos denunciados y determinar las eventuales responsabilidades penales. El hombre permanece vinculado a una causa en trámite y su responsabilidad deberá establecerse en el marco del proceso judicial.