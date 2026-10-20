El barrio Tradición se prepara para su aniversario y convoca a emprendedores y artistas

La Comisión Vecinal del barrio Tradición prepara una celebración para noviembre y abrió la convocatoria a emprendedores, feriantes, artistas, músicos, bailarines y grupos culturales que quieran participar de la jornada.

Hoy 10:04

La Comisión Vecinal del barrio Tradición ya trabaja en la organización de una celebración especial por el aniversario del barrio y lanzó una convocatoria abierta para quienes quieran ser parte de los festejos.

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La jornada se realizará el próximo viernes 13 de noviembre y tendrá como objetivo generar un espacio de encuentro para celebrar la identidad, la cultura y las tradiciones de la comunidad.

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En este marco, la organización invitó a sumarse a emprendedores, feriantes, artistas, músicos, bailarines y grupos culturales, con la intención de que puedan compartir sus propuestas y talentos durante la celebración.

Una celebración para mostrar el talento del barrio

Desde la Comisión Vecinal destacaron que la iniciativa busca que el festejo sea también una oportunidad para visibilizar emprendimientos y expresiones culturales de la comunidad.

La propuesta apunta a reunir distintas actividades y talentos en un mismo espacio para que los vecinos puedan disfrutar de una jornada de encuentro y celebración.

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“Queremos que este festejo sea un espacio de encuentro para compartir talentos, visibilizar emprendimientos y disfrutar juntos de todo lo que nuestra comunidad tiene para ofrecer”, señalaron desde la organización.

Cómo participar

Quienes estén interesados en formar parte de la celebración pueden comunicarse para realizar inscripciones y consultas con Fabián Coria, al teléfono (385) 505-8367.

La convocatoria está dirigida especialmente a quienes tengan un emprendimiento, participen de ferias o desarrollen actividades vinculadas con la música, la danza, el arte y la cultura y quieran ser protagonistas del aniversario del barrio Tradición.