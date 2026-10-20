Colonia El Simbolar convoca a jóvenes de la región a participar de un certamen de música y danza folclórica

El primer Certamen Estudiantil Regional “Raíces Vivas” se realizará el jueves 5 de noviembre en el Predio Municipal. La propuesta está destinada a estudiantes secundarios desde los 13 años y busca promover el talento juvenil y las tradiciones culturales. Las inscripciones son gratuitas.

Hoy 16:53

La localidad de Colonia El Simbolar se prepara para recibir el 1.º Certamen Estudiantil Regional “Raíces Vivas”, una propuesta que reunirá a jóvenes de distintas comunidades de la región para compartir su talento en la música y la danza folclórica.

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El encuentro se llevará a cabo el jueves 5 de noviembre, a partir de las 18 horas, en el Predio Municipal, y es organizado por la Comisión Municipal, encabezada por Valle Pérez, junto a la Escuela Municipal de Arte.

La iniciativa está dirigida a estudiantes del nivel secundario, desde los 13 años, y tiene como objetivo brindar un espacio para que los adolescentes puedan demostrar sus habilidades artísticas, intercambiar experiencias y fortalecer el vínculo con las expresiones tradicionales de la cultura popular.

Una oportunidad para mostrar el talento de los jóvenes

El certamen contempla dos disciplinas, música y danza folclórica, y busca incentivar la participación de estudiantes de Colonia El Simbolar y localidades vecinas, poniendo en valor el talento de las nuevas generaciones.

Desde la gestión municipal destacaron la importancia de generar espacios culturales que complementen la formación educativa y permitan a los jóvenes desarrollar sus capacidades artísticas.

En ese sentido, la comisionada municipal Valle Pérez remarcó el compromiso de acompañar las actividades que promueven la identidad cultural y ofrecen nuevas oportunidades de participación.

"Queremos que los jóvenes de Colonia El Simbolar y de las localidades vecinas tengan oportunidades para mostrar lo que saben hacer. Hay mucho talento en nuestra región y creemos que desde el municipio también debemos acompañar la cultura, la educación y las actividades que les permiten desarrollarse", expresó.

Inscripciones gratuitas hasta el 23 de octubre

Los estudiantes interesados en participar podrán inscribirse de manera gratuita hasta el viernes 23 de octubre.

Para completar el trámite, deberán acceder al formulario mediante el código QR difundido por la organización o acercarse a la sede de la Comisión Municipal, donde también podrán consultar las bases y condiciones del certamen.

De esta manera, Colonia El Simbolar apuesta a fortalecer la participación juvenil y preservar las tradiciones folclóricas, mediante un encuentro que busca reunir a estudiantes de toda la región en torno a la música, la danza y la identidad cultural santiagueña.