A días del balotaje en Brasil, Lula pidió anular la candidatura de Flávio Bolsonaro por una presunta interferencia de Meta

La campaña del presidente brasileño acudió a la Justicia Electoral al denunciar una supuesta manipulación de los algoritmos de Facebook, Instagram y WhatsApp en beneficio de su rival.

Hoy 18:51

La campaña del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, avanzó este martes con un pedido para anular la candidatura de Flávio Bolsonaro, su adversario en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo domingo 25 de octubre. La presentación se fundamenta en una presunta interferencia de Meta, la empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, en el desarrollo de la campaña electoral.

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La iniciativa fue impulsada ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), luego de que el equipo del mandatario brasileño denunciara una supuesta manipulación de los algoritmos de las plataformas digitales que habría favorecido al candidato opositor y perjudicado la difusión de los contenidos oficiales de Lula.

Según trascendió, el planteo judicial incluye acusaciones por presunto abuso de poder económico y utilización indebida de medios de comunicación digitales. La campaña oficialista sostiene que determinadas herramientas tecnológicas habrían generado ventajas para Bolsonaro durante la recta final de la elección.

Las acusaciones contra Meta por una presunta manipulación electoral

Uno de los principales cuestionamientos apunta al funcionamiento de los algoritmos de Instagram y WhatsApp, donde el equipo de Lula asegura haber detectado restricciones en la distribución de sus publicaciones.

De acuerdo con la denuncia, algunos contenidos vinculados con la campaña del presidente habrían tenido una visibilidad limitada, mientras que determinadas publicaciones favorables a Flávio Bolsonaro habrían recibido una mayor difusión.

También se cuestionó el funcionamiento de las herramientas de inteligencia artificial de Meta, que presuntamente habrían respondido de manera diferente ante solicitudes relacionadas con ambos candidatos.

Entre los episodios mencionados figura la desactivación de anuncios publicitarios de la campaña de Lula, situación que la propia empresa reconoció, aunque atribuyó a inconvenientes técnicos.

La presentación judicial busca que se investigue si estas diferencias respondieron a fallas operativas o si existió una intervención deliberada capaz de alterar las condiciones de competencia electoral.

La Justicia Electoral exigió explicaciones a la empresa

La controversia ya había motivado la intervención del Tribunal Superior Electoral brasileño, que el lunes 19 de octubre otorgó a Meta un plazo de 24 horas para demostrar que adoptó medidas destinadas a garantizar un trato equitativo entre las campañas presidenciales.

La decisión judicial se produjo después de que las autoridades electorales consideraran insuficientes las explicaciones iniciales de la compañía sobre las denuncias de presunto favoritismo.

El tribunal había ordenado previamente evitar restricciones injustificadas en la distribución de contenidos políticos de ambos candidatos, bajo la advertencia de aplicar sanciones económicas en caso de incumplimiento.

En ese contexto, la nueva presentación del oficialismo elevó la controversia al solicitar una medida de mayor alcance: la anulación de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

Meta rechazó las acusaciones y aseguró que trata a ambos candidatos por igual

Frente a los cuestionamientos, Meta negó haber intervenido deliberadamente en favor de alguno de los aspirantes a la presidencia brasileña.

La compañía estadounidense aseguró que implementó las medidas requeridas por el Tribunal Superior Electoral y sostuvo que sus sistemas ofrecen un tratamiento equitativo a las dos campañas.

“Los contenidos relativos a ambas candidaturas son tratados de forma igualitaria”, expresó la empresa en su respuesta a las autoridades judiciales.

Asimismo, reconoció que existieron problemas en determinadas herramientas publicitarias, incluida la desactivación accidental de anuncios de Lula, pero explicó que se trató de incidentes técnicos que no estuvieron dirigidos específicamente contra una candidatura.

Meta insistió en que esos inconvenientes no constituyen pruebas de una interferencia electoral intencional y defendió los mecanismos que utiliza para administrar los contenidos políticos en sus plataformas.

Brasil se prepara para una segunda vuelta marcada por la tensión política

La controversia se produce cuando faltan apenas cinco días para el balotaje presidencial del domingo 25 de octubre, en el que Lula buscará su reelección frente al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

La disputa electoral se desarrolla en un escenario de fuerte polarización política, al que ahora se suman los cuestionamientos sobre el papel de las grandes empresas tecnológicas en la difusión de contenidos de campaña.

Mientras el oficialismo brasileño sostiene que existieron irregularidades que podrían haber perjudicado a su candidato, Meta rechaza cualquier favoritismo y asegura haber cumplido las disposiciones judiciales.

La Justicia Electoral deberá analizar los argumentos y las pruebas presentadas para determinar si existió alguna infracción y qué medidas corresponden adoptar.

Por el momento, no existe una resolución que disponga la anulación de la candidatura de Flávio Bolsonaro, por lo que ambos dirigentes continúan en carrera para la segunda vuelta presidencial.