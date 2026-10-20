Alerta en el ARMY: por qué podrían peligrar los shows de BTS en Argentina

Un conflicto gremial encendió las alarmas a horas del primer recital de la banda surcoreana en La Plata. Sutcapra advirtió sobre posibles medidas de fuerza por una disputa con las empresas contratadas por la organización.

Hoy 19:30

Los shows de BTS en Argentina quedaron envueltos en una disputa gremial que generó preocupación entre sus seguidores. El Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (Sutcapra) se declaró en estado de alerta y movilización y advirtió que podría implementar medidas de fuerza durante los recitales previstos en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

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El conflicto se originó por las condiciones laborales del personal encargado del control de los accesos y la permanencia del público. Según denunció el gremio, las empresas contratadas para los espectáculos pretenden aplicar el convenio colectivo de los trabajadores de seguridad privada, en lugar del correspondiente a la actividad de Control de Admisión y Permanencia (CAP).

A través de un comunicado, Sutcapra rechazó esa posibilidad y advirtió: “Pretender otro convenio implica desconocer estas condiciones y evadir las obligaciones correspondientes para estos trabajadores. No vamos a permitir que se vulneren los derechos de los trabajadores. Nos declaramos en estado de alerta y movilización”.

Desde el sindicato señalaron que, si no se alcanza un acuerdo con las empresas involucradas, podrían avanzar con medidas de acción directa que afectarían el operativo de los conciertos.

Cuál es el reclamo del sindicato

El secretario general de Sutcapra, Leandro Nazarre, cuestionó las condiciones económicas ofrecidas al personal contratado para los recitales. Según declaraciones reproducidas por medios de comunicación, las empresas estarían ofreciendo $70.000 por una jornada de 12 horas, mientras que el dirigente sostuvo que el convenio específico de la actividad establece un mínimo neto de $100.000 para ese período.

La discusión se centra en determinar qué convenio colectivo corresponde aplicar a los trabajadores convocados para las tareas de control de admisión y permanencia durante los espectáculos.

De acuerdo con la información difundida, una de las tres empresas involucradas inició contactos con el sindicato para negociar, mientras que las otras dos todavía no habían entablado conversaciones. El gremio reclama que se respeten las condiciones laborales y salariales que considera correspondientes a su actividad.

Cuándo son los recitales de BTS en Argentina

La banda surcoreana tiene previstas tres presentaciones en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata como parte de su gira mundial BTS World Tour “ARIRANG”. Los conciertos están programados para el miércoles 21, el viernes 23 y el sábado 24 de octubre.

La advertencia sindical llegó en la previa del primer espectáculo y abrió interrogantes sobre el operativo necesario para recibir al público durante las tres jornadas.

Sin embargo, hasta las últimas actualizaciones difundidas este martes 20 de octubre, no se había anunciado oficialmente la suspensión ni la reprogramación de los recitales. El conflicto continúa abierto y la posibilidad de medidas de fuerza depende de la evolución de las negociaciones.

Además, el secretario general de Sutcapra señaló que la medida que inicialmente se evaluaba para el miércoles podría postergarse al viernes, por lo que la situación todavía podría modificarse.

Mientras tanto, el ARMY, como se conoce a la comunidad de seguidores de BTS, permanece atento a las novedades sobre los conciertos que marcarán la llegada de la banda a la Argentina.